A Triora non si farà Halloween: troppe difficoltà organizzative con le misure anti Covid

Il provvedimento è maturato nel proseguimento dell'emergenza Covid, quindi, sulle numerose difficoltà che comporterebbe l'organizzazione di un evento di massa tra i più rinomati non solo in provincia di Imperia ma in tutta la Liguria. Di per sé questa manifestazione ogni anno richiama centinaia di persone nel paese delle streghe.

Quindi come realizzare questo evento applicando le misure preventive anti contagio? Impossibile. Infatti l'amministrazione, nero su bianco, ha voluto specificare quali comportamenti saranno impediti: in particolare vengono vietate manifestazioni e feste pubbliche tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

Oltre a questo è stato vietato l'accesso nei luoghi pubblici di Triora di visitatori che non rispettino l'obbligo di indossare la mascherina. Così come ovviamente vengono vietati in ogni forma gli assembramenti. In più, il Comune non ha imposto ma ha proposto, alle attività, bar e ristoranti compresi, di chiudere alle 22, il 31 ottobre e il 1° novembre. La decisione viene lasciata al buonsenso degli imprenditori locali.

L'amministrazione comunale di Triora quindi conferma la propria sensibilità rispetto alle misure preventive anti Covid. Questo caratteristico borgo della Valle Argentina ha puntato sulla sicurezza soprattutto in estate con ordinanze talvolta molto restrittive ma necessarie per garantire la tutela della salute pubblica.