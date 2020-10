CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 9 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo e al Politeama di Diano Marina



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- LASCIAMI ANDARE – ore 16.30 - 21.30 – di Stefano Mordini – con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Serena Rossi, Maya Sansa, Lino Musella, Elio De Capitani - Drammatico - "Marco e Anita sono una coppia che aspetta felicemente un bambino. Marco è estremamente felice della nuova nascita, soprattutto dopo la morte del suo primogenito avuto con la la prima moglie. I due dopo aver divorziato hanno abbandonato la casa in cui vivevano, ma un giorno Marco riceve la telefonata della nuova proprietaria dell'appartamento che dice di sentire la presenza di un bambino in casa…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- DIVORZIO A LAS VEGAS – ore 16.45 - 21.40 – di Umberto Riccioni Carteni – con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Gianmarco Tognazzi, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi - Commedia - "A diciott'anni Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America. L'ultimo giorno di vacanza, sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent'anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una grande avventura e nell'occasione per ritrovare se stessi. Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo?…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- GREENLAND - ore 17.00 - 21.20 – di Ric Roman Waugh – con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, Andrew Bachelor, David Denman – Thriller/Azione - "Per l'umanità sta per scoccare l'ultima ora a causa di un cataclisma naturale. Se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, John Garrity tenterà il tutto per tutto per salvare almeno la sua famiglia. La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l'umanità e John, insieme all'ex moglie Allison e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l'apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BURRACO FATALE – ore 17.15 – di Giuliana Gamba - con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Mohamed Zouaoui - Commedia - "Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l'amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad avergli insegnato che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato…”

Voto della critica: **

- TENET – ore 21.15 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza - "Quando il personaggio interpretato da John David Washington riesce a superare una prova estrema e mortale e quindi a guadagnarsi l'ammissione ad un gruppo ristretto di agenti sarà pronto per sventare una nuova guerra mondiale con una tragedia in vista ben peggiore dell'olocausto nucleare. A complicare la già difficile missione sembra che ci sia di mezzo una qualche distorsione o paradosso temporale…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PADRENOSTRO – ore 17.00 – di Claudio Noce - con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, Anna Maria De Luca - Drammatico - "Roma, 1976. Valerio ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre Gina, assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian, un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell'incontro, in un'estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: ***

- IL GIORNO SBAGLIATO – ore 21.50 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Michael Papajohn – Thriller/Azione - "Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza, in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- LACCI – ore 16.30 - 21.15 – di Daniele Luchetti - con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno - Drammatico - "Napoli, primi anni Ottanta: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati…”

Voto della critica: ***

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso



Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- UN DIVANO A TUNISI – ore 21.15 – di Manele Labidi Labbé - con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled, Feryel Chammari, Hichem Yacoubi, Ramla Ayari, Moncef Anjegui - Commedia - "In Tunisia c'è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto...Selma è una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come previsto.... La ragazza si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla, lo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







