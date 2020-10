A Taggia arrivano nuovi dossi, passaggi pedonali rialzati e velo box, sopralluogo dell'assessore Longobardi

Nuovi passaggi pedonali rialzati e dossi sono in fase di costruzione su Taggia. L'assessore Espedito Longobardi questa mattina ha effettuato un sopralluogo dove in queste ore sono stati realizzati i primi rallentatori.

I due nuovi pedonali rialzati sono stati fatti in via Del Piano, in prossimità del cimitero e in via San Francesco, a Levà. Oltre ai questi rallentatori la ditta procederà anche al posizionamento di una nuova segnaletica verticale per indicare ai guidatori di rallentare ed agevolare l'attraversamento dei pedoni.