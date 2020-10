Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 9 a domenica 11 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 9 OTTOBRE

SANREMO



19.30. ‘Jukebox Live’: possibilità di scelta tra oltre 300 brani proposti, la o le proprie canzoni preferite ed il duo ‘Pan e Pumata’, la esibiscono direttamente live. Conduce la serata, lo speaker radiofonico e showman Maurilio Giordana (da un’idea di Fausto Vadini, Lerry Camarda e Marco Millo). 21 Bistrot in piazza Bresca

21.00. Concerto in Suffragio delle Vittime del Covid con la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’ diretta dal M° Marco Orazio Vallone. Conduce Antonio Carli. Chiesa di tutti i Santi, in corso Matutia 3 (di fronte all'hotel Londra), prenotazioni QUI

FRANCIA

ANTIBES

20.30. Festival Bœuf Théâtre 2020 (Festival dell’Umorismo): spettacolo di e con Cécile Giroud e Yann Stotz. Espaces du Fort-Carré, fino al 10 ottobre (più info)

MONACO

15.30 & 19.30. 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco, fino al 10 ottobre (il programma a questo link)





SABATO 10 OTTOBRE

SANREMO



14.30. Apertura con visita guidata della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

IMPERIA



18.00. ‘Ponte Morandi - il sesto senso di un soccorritore’: presentazione libro scritto dal vigile del fuoco Alessandro Basile con le storie dei soccorritori intervenuti tra le macerie del Ponte Morandi di Genova. Oltre all’autore partecipa il Responsabile Operativo dei Cinofili dei Vigili del Fuoco Liguria Rocco Tuffarelli. Modera Alberto Ponte. Biblioteca civica ‘Leonardo Lagorio’, Piazza E. De Amicis 7



21.00. ‘La Gabbia, figlia di notaio’: spettacolo teatrale di Stefano Massini messo in scena dalla Compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia. Sede della Compagnia in Via Santa Lucia 14 (10 euro), prenotazione obbligatoria al 393 1329581



21.00. Concerto in Suffragio delle Vittime del Covid con la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’ diretta dal M° Marco Orazio Vallone. Conduce Antonio Carli. Duomo di San Maurizio, prenotazioni QUI

VENTIMIGLIA



10.00. ‘Una Castagnola per Ventimiglia’: degustazione del tipico dolce ventimigliese con raccolta fondi da destinare alla Città di Ventimiglia per il ripristino del giardino del Putto e dell'aiuola della Madre con il Bimbo. Evento a cura del Rotaract di Sanremo. Giardini di Latte



16.00. (RINVIATO) Per il 23esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio: dalle origini ai giorni nostri’, presentazione del volume ‘In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia. Salviamo la Cuneo-Ventimiglia’ a cura degli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

OSPEDALETTI

17.00. ‘Cantico della Bellezza’: iniziativa culturale dedicata alla memoria del giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018) con presentazione del numero XXXIX della rivista ‘The Mellophonium’ + Angelo Giacobbe presenta il CD ‘Valerian’ di Dario Venturi + breve concerto del Duo Pizzicante composto da Freddy Colt al mandolino e Davide Frassoni alla chitarra con musiche virtuosistiche di primo Novecento. Spazio teatrale ‘La Piccola’, ingresso libero



FRANCIA

ANTIBES

15.00 & 20.30. Festival Bœuf Théâtre 2020 (Festival dell’Umorismo): spettacolo di marionette alle 15 (info) + spettacolo di Frédéric Sigrist alle 20.30 (info). Espaces du Fort-Carré, fino al 10 ottobre (info)

MONACO

19.00. Gran Gala finale della 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco (il programma a questo link)

20.30. ‘Jour de soldes’ (‘Giorno di saldi’): commedia della Compagnie Albatros, a sostegno dell'associazione Happy Hand Monaco. Théâtre des Variétés





DOMENICA 11 OTTOBRE

SANREMO

9.00. Cronoscalata Sanremo – San Romolo: gara competitiva organizzata dall’UC Sanremo. Partenza strada Monte Ortigara, in località Coldirodi (ritrovo alle ore 8). Più info QUI



9.00-18.00. ‘Desbaratu’: mercatino a offerta libera per i randagini recuperati nella zona Sanremo - Taggia in attesa di adozione. Intero ricavato a favore dell’acquisto di pappe, medicinali e cure veterinarie. In esposizione vestiti, bigiotteria, oggetti artistici e di utilità comune. Via XX settembre 36, ingresso libero

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Zingarò’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633



18.00. ‘La Gabbia, figlia di notaio’: spettacolo teatrale di Stefano Massini messo in scena dalla Compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia. Sede della Compagnia in Via Santa Lucia 14 (10 euro), prenotazione obbligatoria al 393 1329581



VENTIMGLIA



9.00-17.00. ‘ Domenica di Carta’: apertura straordinaria della sala studio (9-13) + Percorso didattico ‘Epidemie e antichi rimedi nelle carte d'archivio’ (13-17). Sezione di Ventimiglia dell’Archivio di Stato, via Hanbury 12

14.00. Giardini Botanici Hanbury: visita guidata del parco botanico e ingresso alle sale del Palazzo Hanbury + degustazione di Vini Liguri Dop a cura dell'Enoteca Regionale della Liguria (25 euro a persona: ingresso, visita guidata, degustazione, bus A/R e assicurazione). Partenza ore dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA

16.00. Concerto di inaugurazione di fine lavori di restauro dell'Organo Mentasti a cura della Confraternita della Santissima Trinità. Oratorio della SS. Trinità di Taggia, Piazza SS. Trinità 2

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Io non rischio 2020 - Buone pratiche di Protezione Civile’: gazebo Protezione Civile e Croce Rossa + esposizione mezzi con allestimenti antincendio boschivo, lotta vespa vellutina, intervento idrologico allerta meteo + divulgazione materiale allerta meteo e buone regole da seguire in caso di alluvione o terremoto + attività didattica per bambini. Piazza Martiri della Libertà (Piazza del Comune)



CERVO



8.00. Prova di operatività per cani da ricerca e soccorso in superficie certificata dall'ENCI, ente nazionale cinofilia italiana con una giudice brevettata a livello nazionale Erika Bonzanni. Evento a cura dell’associazione cinofila cervese ‘Le simpatiche canaglie’. Parco comunale del Ciapà, info 328 9469652



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

FRANCIA

MONACO

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Cristian Macelaru con Simon Trpčeski, pianoforte. In programma: Modest Moussorgski, Sergueï Rachmaninov e Piotr Ilitch Tchaikovski. Auditorium Rainier III (più info)





