Ventimiglia: scuola del 'Tennis club' intitolata al giornalista Angelo Maccario, scomparso nel 2008

Il Tennis Club di Ventimiglia intitola la propria scuola al giornalista Angelo Maccario. corrispondente delle principali testate giornalistiche italiane. La proposta nata dal Presidente Francesco Marcianò e avallata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, vuole essere un ricordo importante riservato al fondatore e primo Presidente nel 1947 del Tennis Club della Città di confine.

La cerimonia che si è svolta nel salone principale del Club rispettando norme e limiti imposti dalla sicurezza richiesta in questo periodo, ha visto commossa la vedova Signora Ersilia in compagnia dei numerosi partecipanti. Angelo Maccario, riconosciuto come 'decano' tra i giornalisti accreditati al Festival Cinematografico di Cannes, ha contribuito largamente alla vita associativa ventimigliese.

E' stato organizzatore di spettacoli ai quali hanno preso parte illustri personaggi del palcoscenico e di conferenze tenute da magistrati e uomini politici. Diede vita a nuove pubblicazioni, fondò il Tennis Club, il gruppo d'arte drammatica, il primo cine club della provincia, l'associazione degli universitari, l'indimenticata U.V.A. e la Pro Ventimiglia, dalla quale sarebbe scaturita poi l'Azienda di Soggiorno e Turismo.

Per molti anni è stato Console della 'Cumpagnia d'i Ventemigliusi' tanto da ricevere il titolo di 'Console Onorario' e si era battuto con successo per molte cause riguardanti il benessere della comunità ventimigiese, quali il sollecito ripristino del cinema Teatro Comunale e per il rilancio della Battaglia dei Fiori.

Infine gli era stato conferito il riconoscimento "San Segundin d'argento" nel 2001. Una personalità di spicco per la cittadinanza della città di frontiera.