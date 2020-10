Ottima prova per l’atleta Cristiano Salerno alla cinquantesima edizione della corsa monte Faudo

Continua la serie di prove positive per Cristiano Salerno al suo ingresso nel podismo su strada.



Alla cinquantesima edizione della corsa del monte Faudo, storica gara dal percorso misto e molto impegnativo, Cristiano, nonostante diversi problemi muscolari sul finale, si classifica al sesto posto assoluto (secondo di categoria) percorrendo i 25 km di asfalto e sterrato in 1h 47’11’’. Vinta dal giovane Pietro Sonzogni dell'Atletica Valle Brembana la gara organizzata dal Marathon Club Imperia ha visto sfidarsi atleti di livello nazionale come Joash Kipruto Koech (secondo), Alex Baldaccini (terzo). Primo degli atleti locali Cristiano ha preceduto di poco Lorenzo Trincheri, altro atleta imperiese da sempre competitivo su questo tipo di percorsi. Protocolli sanitari permettendo Cristiano sarà molto probabilmente al via alle prossime importanti competizioni liguri su strada che caratterizzeranno il calendario invernale.