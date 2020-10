Diano Castello: Fantapizza-Stark è la finale del 14° ‘Team championship’ di bowling

Saranno Stark e Fantapizza a contendersi, lunedì prossimo, 12 ottobre, sulle piste del Bowling di Diano, il 14° Team Championship. Grande battaglia era annunciata per le semifinali dell’altra sera ed invece i duelli in programma sono stati a senso unico.

I punteggi e le medie ottenute non lasciano dubbi: Stark-Astrahotel 28-4 e Fantapizza-San Matteo Friends 23-11. Estromesse, dunque, dalla lotta per il gradino più alto del podio le prime due teste di serie (squadre che avevano chiuso in vetta la stagione regolare), che si dovranno accontentare di scontarsi per il 3° posto. Nella finale di andata per il 5° posto, successo 12-9 degli Amici del Castello sul team Supervips.

A livello individuale, nuovo cambio della guardia nella speciale classifica. In una serata in cui lo score più alto di singola partita è stato il 218 di Marco Damonte (Astra), il mattatore è stato Davide Gabrielli (Stark) con una media, su tre manche, di oltre 200 punti. Gabrielli è ora il leader con 17 punti, seguito da Albert Capato (Astra, 15), Laura Acierno (Stark, 12), Marco Damonte (11), Piera Basso (San Matteo Friends, 9), Mario Mazzilli (Fantapizza, 8), Marco Bosio (Stark, 7) e Gianni Strafforello (Amici del Castello, 7). L’ultima serata sarà decisiva.

Comunque vada, l’albo d’oro farà registrare una new-entry. Questi i nomi dei team che si sono aggiudicate le precedenti edizioni del “Championship”, la cui fase finale è slittata quest’anno da marzo all’autunno: Amici del Castello (2019), Arnasco (2018), De Bona Moto Ktm (2017), La Falegnameria (2016), San Matteo (2016, 2013, 2012), In.Net (2014), Apache Nrb (2011), Grecale Costruzioni (2010), Arimondo Software 2000 (2009), Foto Principe (2008), Il Borgo (2007).