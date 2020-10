L'equipe genovese del "simulatore informatico" presenta il progetto al quarto Forum sulla salute 2020 di Bari

L'equipe genovese che ha ideato e realizzato il Simulatore informatico su possibili scenari futuri legati all’infezione da Sars-Cov-2 e malattia Covid-19 è diventata una vera e propria start up e sta partecipando al quarto Forum sulla salute 2020 a Bari, Fiera del Levante insieme al partner Egeria. La start-up Q3CUBE si basa sugli studi (#Back2Life) condotti dall’Università di Genova dai professori Andrea De Maria e Flavio Tonelli nella primavera del 2020.



Nella giornata di ieri è stato il professor Flavio Tonelli a introdurre il modello algoritmico di simulazione e proiezione sull'andamento dell’infezione da cui nasce la start-up Q3Cube.



Il prof. Tonelli in qualità di accademico della Università di Genova, durante la sua esposizione tenutasi alle 12 ha indicato modello generale di analisi e di intervento, utilità e riorganizzazione territoriale e di filiera, con capacità di proiezioni che, nel periodo marzo-settembre 2020, si sono rivelate esatte. La proiezione fornita sulle successive 5 settimane (fino a metà novembre) con ipotesi di Rt comprese tra 1.3 e 1.5 sono state confermate dal bollettino delle ore 17.00 di ieri e oggi.



“I casi sono in aumento ma in modo costante. Il periodo preoccupante si presenterà fra 8 settimane quando, secondo i calcoli previsionali, si raggiungerà nuovamente un livello di sofferenza sulle ospedalizzazione a seguito di un sostenuto aumento dei nuovi casi giornalieri. Lo stress cui sarà sottoposto il sistema sanitario, sebbene diversamente preparato per affrontare la situazione rispetto a marzo, dovrà nuovamente far fronte ad una situazione di emergenza. Anche se le dinamiche non saranno paragonabili con quelle dello scorso marzo, anche perché persone e ospedali non saranno più colti impreparati, ricercare nuove configurazioni di proiezione, gestione della prevenzione e sorveglianza di territorio, e di adeguamento sarà fondamentale”. Ha commentato il prof. Tonelli.



Domani, 8 ottobre sarà invece Agostino Banchi amministratore di Q3Cube ad esporre il progetto tecnologico, focalizzando l'argomentazione proprio sul funzionamento del simulatore e sulle sue funzionalità.