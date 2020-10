Frana tra Molini e Triora: Carabinieri aiutano anziani ad attraversare lo strapiombo per andare in Ospedale

Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri che questo pomeriggio hanno permesso ad alcuni anziani di attraversare la voragine che isola Triora dal resto della provincia di Imperia. Il luogotenente Mauro Felice Rinaldi, comandante del distaccamento dei militari ad Arma di Taggia ha personalmente scortato uno a uno gli abitanti del paese delle streghe da un capo all’altro del versante, lungo la stretta lingua di asfalto rimasta dopo il crollo.

Insieme a lui i militari di Arma di Taggia e i colleghi della stazione di Triora. Il passaggio è stato autorizzato in via del tutto eccezionale per far arrivare queste persone con patologie pregresse conclamate, in Ospedale dove erano attesi per dei controlli. L’intera operazione si è svolta in presenza e sotto la completa supervisione dei militari.



Infatti il passaggio sul corridoio che unisce le due sponde della frana è impedito per ragioni di sicurezza, per ulteriori potenziali distaccamenti. Non a caso ogni giorno l'area è presidiata costantemente dalla Protezione Civile per evitare che qualcuno si avventuri a piedi mettendosi in pericolo.

In questi giorni di difficoltà per tutta la valle Argentina, l’aiuto della Benemerita alla popolazione non è mai mancato. Ne sa qualcosa il giovane comandante della stazione triorasca, Luigi Rossi. È stato lui a portare avanti e indietro sulla frana, una carriola carica di provviste, medicinali e altri oggetti da recapitare agli abitanti del paese delle streghe. Gesti come questi dimostrano l'importanza dell'Arma dei Carabinieri sul territorio soprattutto nelle piccole realtà del nostro entroterra.