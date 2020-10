Castel Vittorio: nessuna famiglia isolata, il sindaco Oddera assicura che tutti i nuclei sono in sicurezza e possono transitare

Stefano Oddera, sindaco di Castel Vittorio precisa la situazione del suo comune, smentendo le voci in base a cui alcune persone sarebbero ad oggi isolate.

“A Castel Vittorio abbiamo avuto un enorme danno a causa del maltempo, in particolare la notte del 2 ottobre. In particolare è stata fortemente danneggiata la strada nella zona dei laghetti.

Tengo a specificare che ci siamo attivati fin da subito per portare soccorsi e mettere in sicurezza l'area. Per fortuna, anche grazie ad una strada secondaria che il comune mantiene in decoro, nessuna famiglia o nucleo abitativo della zona in cu è avvenuta la frana, risulta isolata. Tutti possono transitare, anche grazie all'importante sinergia con le forze dell'ordine. Ci stiamo attivando per per ripristinare il normale transito”.