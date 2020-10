Castellaro: da venerdì scorso la gatta nella foto non è più tornata a casa, l'appello dei proprietari

La sera di venerdì 2 ottobre, la gatta nella foto non ha fatto ritorno a casa. L’appello è lanciato da Sonya che vive a Castellaro vicino a piazza Ruffini.

La gatta era abituata a uscire e gironzolare per il paese e, probabilmente, con l’arrivo del brutto tempo si potrebbe essere nascosta in qualche cantina non riuscendo più ad uscire. È grigia con un collarino marrone.

“Io e i miei figli chiediamo l’aiuto di tutte le persone che abitano nelle vicinanze di poter aiutarci nelle ricerche controllando nelle proprie abitazioni”. Chi ne avesse notizie può scrivere a lanteri.sonia@libero.it.