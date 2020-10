Enpa di Sanremo: il cucciolone Zeus aspetta di avere una famiglia

Ciao a tutti mi chiamo Zeus sono un bellissimo cucciolone, affettuoso, simpatico e vispo e anch'io cerco una famiglia dove poter vivere per sempre. Quindi Vi aspetto al Rifugio Enpa dove tutti i miei amici umani Vi parleranno di me e Vi daranno tutte le informazioni per potermi adottare.



Per tutte le informazioni Venite a trovarlo al Rifugio Enpa in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000