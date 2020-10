Motori: il talento sanremese Patrick Turrini nel prossimo weekend si gioca il campionato italiano di 'Quad Cross'

Sarà Gattinara (Vercelli) ad ospitare l'ultima prova di campionato 'Quad Cross', giornata in cui si eleggeranno i titoli italiani 2020 e dove il talento azzurro di Sanremo Patrick Turrini, già campione Italiano e vice campione europeo 2019, punta all'oro anche per la stagione in corso.

Annata quest'ultima complicata a causa del virus Covid-19, ma che non ha fermato la Federazione Motociclistica Italiana nel redigere calendari ed appuntamenti agonistici e tanto meno ha placato il team Turrini Motorsport nel correre le 4 prove previste per questa stagione.

I rounds disputati fino ad ora, lungo il bel Paese, hanno messo a confronto i migliori piloti italiani e, ad oggi, vedono in vetta al campionato Patrick; una buona prestazione all'appuntamento Piemontese potrà laureare il Talento Azzurro, per il 2° anno consecutivo, Campione Italiano della disciplina quad cross ed infondere nuova energia per l'anno a venire oltre che riconfermare Patrick nel gotha delle 4 ruote artigliate. Continua nel frattempo una serie fitta di allenamenti in vista delle manches di domenica; performance che variano da corsa, palestra, stretching e ovviamente ore in sella al quad di pari passo a momenti dedicati a concentrazione e prese di coscienza del risultato da raggiungere

Non ci resta che aspettare il weekend per vedere il mastino Patrick Turrini inforcare il suo Yamaha 450 e per godere di una guida al di fuori del comune, per lasciarci trasportare da linee e traiettorie mai scontate al limite tra rischio e adrenalina pura......apprezzeremo "il mastino" Turrini, portacolori e frontman del Turrini Motosport, correre per l'oro italiano.