Motociclismo: quinto posto al campionato italiano ‘Naked’ per il centauro imperiese Antonio Marzo

Quinto posto finale al Campionato Italiano Naked per l’imperiese Antonio Marzo. In sella ad una Aprilia Tuono 1000 si è quindi confermato ai vertici nazionali della specialità, che negli scorsi anni lo ha sempre visto tra i protagonisti.

Il Campionato, in seguito ai problemi legati all’emergenza Covid-19, in questa Stagione Sportiva si è concentrato in un unico Gran Premio, che si è disputato nei giorni scorsi presso il circuito laziale di Vallelunga. Proprio questo ha reso la gara più difficile, per la presenza in pista di numerosi piloti provenienti anche da altre categorie.

Antonio Marzo è conosciuto anche per essere il Presidente di Confartigianato Trasporti Imperia e Responsabile nazionale del settore container. “Sono soddisfatto per questo quinto posto, ottenuto senza aver potuto effettuare una vera preparazione alla stagione – ha commentato Antonio Marzo – le cose si erano inoltre complicate al secondo giro, quando all’entrata di una curva sono stato toccato da un altro pilota con la conseguente uscita dal tracciato. Questo inconveniente, accaduto proprio mentre mi stavo giocando il podio finale, non mi ha scoraggiato e sono riuscito a recuperare nei giri successivi dieci posizioni, giungendo quinto a ridosso dei primi. Sono quindi contento del risultato ottenuto”.