Calcio. Serie D, va in scena il primo mercoledì di campionato: impegni casalinghi per Vado e Sanremese (ore 15.00)

Il girone A di Serie D a venti squadre regala inevitabilmente una serie di turni infrasettimanali che non lasciano un attimo di respiro a giocatori e staff tecnici.

Vado e Sanremese torneranno infatti in campo già questo pomeriggio nei rispettivi match casalinghi contro Borgosesia e Castellanzese, entrambi valevoli per la 3^ giornata di campionato.

I rossoblu di Tarabotto, dopo il capitombolo di Gozzano, vanno a caccia del primo successo stagionale: occhio però alla giovane formazione piemontese di mister Prelli, reduce dal convincente 2-0 rifilato all'Imperia nell'anticipo di sabato scorso.

Tornerà a disposizione Gulli dopo il problema muscolare accusato dieci giorni fa contro la Castellanzese, mentre resta ancora fermo ai box capitan Gallotti. Difesa quindi confermata con Lala e Tissone davanti a Luppi, qualche chance invece per Corsini o Chicchiarelli dal primo minuto alle spalle di Valenti.

Debutto casalingo, dopo il rinvio della prima giornata e la rocambolesca vittoria di Arconate, per la Sanremese di Bifini, capace di cancellare già il -2 in classifica. Al "Comunale" attesa la Castellanzese, possibile esordio dall'inizio per il difensore Mikhaylovskiy.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, livescore su Svsport.it