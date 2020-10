Santo Stefano al mare: l'amministrazione promuove due "giornate ecologiche" per la raccolta di detriti sulle spiagge

Il sindaco di Santo Stefano al mare, Marcello Pallini, ha emesso un'ordinanza che autorizza il prelievo di legname e detriti che nei giorni scorsi è stato portato sui lidi dalla violente mareggiata. Sono quindi state istituite due “giornate ecologiche” destinate alla raccolta di rifiuti e alla tutela dell'ambiente anche su base di volontariato.

Le due giornate promosse dall'amministrazione e dedicate alla pulizia dei lidi, fissate nelle giornate di venerdì 9 ottobre e domenica 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00, hanno inoltre il fine di promuovere il senso civico dei cittadini e di chiunque si senta coinvolto nella rivalutazione delle spiagge di Santo Stefano al mare.

Le giornate ecologiche nel comune di Santo Stefano prevedono la collaborazione con la locale ProLoco e l'Associazione Deplasticate di Sanremo, ma sono aperte a tutti.

Il Comune provvederà alla consegna dei sacchi utili alla raccolta e invita tutti i partecipanti a portare adeguate calzature e guanti per la propria sicurezza.

L'amministrazione e il consigliere Remo Ferretti, delegato all'ambiente e alla protezione civile, esprimono sin d'ora un sentito ringraziamento a tutti coloro che interverranno, e ringraziano il gruppo di volontari capitanati da Asia Oddo che lo scorso 6 Ottobre ha dato il via alla pulizia delle spiagge.

L'appuntamento per la prima giornata ecologia è per venerdì 09 Ottobre alle ore 10:00 sulla spiaggia antistante la vecchia stazione FF.SS. di Santo Stefano per organizzarsi i gruppi di volontari.