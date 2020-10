Scopri la tua fortuna in base al segno zodiacale

“Questione di fortuna!” è una delle espressioni senza dubbio più comuni quando si parla di vicende umane. Che si tratti di trovare il lavoro dei nostri sogni o il nostro principe azzurro, sembra proprio che la dea bendata abbia sempre l’ultima parola. Il termine fortuna è antico, e anche la sua etimologia riporta il comune pensiero sugli eventi della nostra vita: anche se le capacità e la determinazione sono importanti, la buona sorte può mandare tutto in fumo o, al contrario, dare quella spinta in più senza la quale non ce l’avremmo mai fatta.

Anche le persone più scettiche, in fondo, sanno che “l’occasione giusta al momento giusto” è quello che serve per avere successo nella vita. Diciamocelo, chi di noi non ha mai dato un’occhiata all’oroscopo, leggendolo su un quotidiano o ascoltandole alla radio? E quando veniamo a sapere che il nostro segno ha davanti a sé una giornata o una settimana fortunata, beh, ci sembra proprio di partire con il piede giusto. Improvvisamente ci sentiamo più motivati a dedicarci a qualcosa di nuovo, a iniziare avventure che altrimenti non avremmo intrapreso.

Uno dei settori in cui la fortuna ha più peso è sicuramente quello del gioco: dadi, roulette, carte o slot sono l’emblema dell’aleatorietà. In realtà, scegliere un buon casinò è una decisione molto importante quando decidiamo di sederci a un tavolo verde , anche se virtuale. Come in ogni altri aspetto della nostra vita, avere le idee chiare sui nostri obiettivi e mantenerli fino alla fine sono due regole fondamentali, senza le quali la dea bendata può ben poco. Questo è importante per capire che non ci si può mai affidare solo al caso; “la fortuna aiuta gli audaci”, è vero, ma per essere audaci occorre avere le carte in regola.

Dimmi di che segno sei, e ti dirò la tua fortuna!

Secondo l’astrologia, una scienza tanto antica quanto l’uomo, ogni segno ha un rapporto specifico con la sorte. Vediamo cosa ci dicono gli esperti di astrologia in proposito:

Capricorno (22 dic – 19 genn): il segno dominato da Saturno è più fortunato di quanto possa immaginare. Grazie anche a qualità come l’ambizione e la determinazione, il Capricorno è fortunato soprattutto quando si tratta di denaro;

Acquario (20 gen – 18 feb): il segno dell’acqua, dominato da Uranio, in fatto di fortuna non è tra i segni che si fanno invidiare, ed è proprio questo un suo punto di forza: la capacità di fare squadra e unire le forze;

Pesci (19 febb – 20 mar): Nettuno è la divinità che domina i pesci, e questo non può che essere positivo. Il segno per eccellenza dell’acqua e del mare ha un bel punto di forza a suo favore, dato dall’intuizione e dall’istinto;

Ariete (21 mar – 19 apr): il segno dominato da Marte ha un modo tutto suo di essere fortunato, ovvero combattere. Determinazione e caparbietà rendono questo segno di terra uno dei più passionali, ma anche tremendamente testardi. La fortuna, volente o nolente, deve farsi viva;

Toro (20 pari – 19 mag): questo segno di terra è protetto da Venere e non c’è molto da aggiungere. Il Toro ha fascino, e ne è consapevole: qualunque cosa intraprenda nella vita, riesce ad ammaliare gli altri e anche la dea bendata sembra proprio farsi conquistare da chi nasce sotto questo segno;

Gemelli (21 mag – 20 giu): Mercurio è la divinità che li protegge , ed è per questo che la grande dote dei gemelli è la capacità di comunicare con gli altri. Anche se la capacità di comunicazione con la dea bendata non è il massimo, rimane sempre la possibilità di instaurare delle favolose amicizie con il resto del mondo!

Cancro (21 gui – 22 lug): se dovessimo scegliere il segno più fortunato di tutto lo zodiaco, potremmo probabilmente eleggere il Cancro. I nati sotto questo segno sembrano baciati dalla buona sorte fin dalla nascita. E sono anche simpatici!

Leone (23 lug – 22 ago): questo segno di terra potrebbe essere classificato come il secondo più fortunato dello zodiaco. Sarà la sua vicinanza con il Cancro, o la sua determinazione tipica dei segni di terra: in ogni caso, la fortuna lo ama.

Vergine (23 ago – 22 set): dopo due segni così fortunati come quelli precedenti, la fortuna è rimasta un po’ a corto di risorse che, per la Vergine, sono rimaste poche. Tuttavia è rimasta l’influenza positiva del Cancro e del Leone, che possono ancora fare la differenza;

Bilancia (23 sett – 22 ott): anche se il segno rappresenta l’equilibrio, la bilancia spesso fa fatica a trovare la giusta misura. In sintesi, alterna periodi di grande fortuna a periodi in cui può capitare di incontrare un gatto nero a ogni strada;

Scorpione (23 ott – 21 nov): questo segno è decisamente originale. Nonostante non si nato sotto una buona stella, tuttavia trova sempre il modo di attendere e scegliere il momento giusto per muoversi. Silenzioso e discreto, raggiunge i suoi obiettivi con calma: dopotutto, la pazienza è la virtù dei forti!

Sagittario (22 nov – 21 dic): come spesso succede con gli ultimi nati, il Sagittario è un segno un po’ viziato, che sa di avere dalla sua la fortuna. Ma attenzione, perché la dea bendata è mutevole, e spesso dà meno di quello che promette.