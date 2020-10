Liguria da “Film-Mare”, c'è ancora tempo per iscriversi ai corsi gratuiti del Pastore

Il bando per l'iscrizione ai corsi completamente gratuiti per Regista/Film-maker e per Accompagnatore di Turismo Marino ha avuto molto successo con più di 20 iscrizioni ma, fanno sapere dal Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" di Imperia, c'è ancora spazio per ricevere candidature.

I due corsi sono programmati, infatti, per partire nel mese di dicembre e svilupparsi fino alla primavera del 2021, quando il bel tempo consentirà alle aziende partner del progetto di ospitare tirocinanti e assumere almeno il 30% degli allievi che supereranno l'esame finale. Dato che sono disponibili ancora alcuni posti si è deciso di dare la possibilità di candidarsi anche ad altri ragazzi desiderosi di far parte del progetto "Liguria da Film-Mare" e con i seguenti requisiti:

- Età inferiore ai 30 anni;

- Diploma di scuola media superiore o qualifica triennale (per il corso da Accompagnatori occorre anche l'abilitazione come Guida Ambientale ed Escursionistica oppure la Laurea in scienze ambientali, naturali o biologiche o equipollenti);

- Essere Disoccupato o Inoccupato.

"Il corso PROFILM che rilascerà la qualifica di Film-maker è stato studiato per dare agli allievi la necessaria teoria accompagnata da strumenti molto pratici per realizzare produzioni audio-video di altissima qualità" spiega il regista Manuel Stefanolo che, con il regista, attore e produttore Simone Gandolfo ha fondato la casa di produzione tutta imperiese Macaia Film, che chiosa "Saper realizzare video di alta qualità non deve necessariamente avere come scopo quello di vincere un Oscar, è infatti una competenza ormai richiestissima da agenzie di web marketing, da centri di ricerca naturalistica, perfino da wedding planner, agenzie turistiche e immobiliari, grandi aziende e, ovviamente, case di produzione audiovisiva per spot, cortometraggi, serie TV e film".

I partecipanti del corso PROFILM, della durata totale di 650 ore, avranno la possibilità di conseguire anche i seguenti attestati riconosciuti:

– Attestato abilitazione pilotaggio droni in APR classe VL (<25 Kg)

– Attestato corso sulla salute e sicurezza dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) – Rischio basso

"Il corso ECOMARINE rilascerà la specializzazione di Accompagnatore di Turismo Marino, finalmente un corso per un mestiere del mare, la nostra risorsa più grande, che risponde all'esigenza degli operatori turistici del territorio" è il commento di Barbara Nani, biologa e fondatrice della Cooperativa Costa Balenae, sostenitrice del progetto e attiva nelle ricerche scientifiche e nelle escursioni turistiche in mare.

I partecipanti del corso, della durata totale di 280 ore, avranno la possibilità di conseguire anche i seguenti attestati riconosciuti:

– Certificazione Pearson della lingua inglese – Livello B2

– Attestato corso di sopravvivenza in mare

– Attestato CEDIP di gestione dell’ipotermia

– Attestato corso sulla salute e sicurezza dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) – Rischio alto

"La caratteristica più interessante di questo progetto e anche la più apprezzata dai candidati" racconta con entusiasmo Martina Guasco, apprendista tutor e nuova forza del Centro Pastore "è quella che i due corsi si intrecceranno con argomenti comuni e nello stesso project work, che avrà come prodotto finale un breve documentario sulle bellezze naturali della costa e del mare del ponente ligure".

Consigliamo quindi ai ragazzi che amano il mare e che sono in possesso dei requisiti di contattare il Centro Pastore e di cogliere questa importante ed interessante opportunità di carriera.

Tutti i dettagli sui requisiti, i bandi e le schede informative sono reperibili sul sito www.centropastore.it e al telefono 0183/76231.

Il Centro è aperto al pubblico dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì.

Nuova scadenza: 30 novembre 2020.