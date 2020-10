Quando acquisti un immobile vecchio e lo devi ristrutturare, oppure quando abiti nella stessa casa da moltissimi anni e vuoi ammodernare l'ambiente, allora quello che devi fare, prima di prendere qualsiasi decisione e agire, è cercare i consigli utili degli esperti.

Infatti, non tutte le modifiche che desideri potrebbero fare al caso tuo. In questo articolo ti spiegheremo cosa fare per arredare il tuo bagno, secondo i tuoi bisogni e i suggerimenti di Ideearredo.com, portale numero uno del settore.

Innanzitutto, la prima cosa da stabilire è quello di cui hai bisogno. Le necessità vengono prima dei gusti personali. Il bagno è uno degli elementi più importanti di una casa. Se sei il proprietario di un locale commerciale, invece, specialmente uno dove si serve del cibo, il bagno è addirittura la stanza più importante di tutte. Va arredato sì con cura dei particolari, ma va fatto anche secondo giudizio in base a quello che sarà il suo reale utilizzo.

Per fare un esempio: se tutti nella tua casa preferiscono fare una doccia piuttosto che il bagno e non c'è abbastanza spazio per mettere sia il box che la vasca, tu che cosa sceglierai? È ovvio che arredare significa pure scegliere l'indispensabile, lasciando andare il superfluo. In questo modo ottimizzerai gli spazi e ammortizzerai le spese.

In questo articoli condivideremo con te una serie di consigli di IDEEARREDO.com su "come arredare un bagno" .

I consigli di Ideearredo.com per realizzare il bagno dei tuoi sogni

Bisogna distinguere due tipologie di bagno, prima di continuare con la lista dei consigli. Infatti, ci sono i bagni per uso privato, che sono quelli di un'abitazione o della camera di un albergo. Poi, ci sono i bagni per l'uso pubblico, come quelli all'interno di locali commerciali. Per quanto abbiano simili finalità, questi due tipi non sono affatto la stessa cosa e non possono essere arredati alla stessa maniera. Quindi, faremo una distinzione tra due categorie di suggerimenti: quelli dati per il bagno privato e quelli offerti per il bagno pubblico.

Suggerimenti per quanto riguarda i sanitari

Cominciamo con i sanitari, che sono in fin dei conti la cosa principale (che bagno sarebbe senza?) e quindi meritano di essere trattati come prima cosa. Esistono molti tipi di tazze e bidet, talmente tanti da rendere davvero ardua la scelta, a volte. Però potremmo dividere questi importanti accessori in vari gruppi, ossia:

Sanitari sospesi

Sanitari con cassetta a monoblocco

Sanitari a terra filo muro o parete

Sanitari senza brida

Questi sono i quattro tipi principali, che poi possono differenziarsi leggermente per lo stile del design, il colore, i materiali e le misure (differentemente da quanto molti pensano, non sono standard).

Per una casa, in cui spesso il bagno ha una metratura comoda, pure per l'inserimento di ulteriori mobili accessori e mensole a parete, una delle soluzioni più comode che Ideearredo.com suggerisce è quella di far montare i sanitari a monoblocco. La presenza della cassettina, per quanto sia esteticamente più carino esteticamente eliminarla dalla vista, è più sicura nel caso dovesse capitare qualche guasto o mal funzionamento del sistema di scarico dell'acqua. E nel contesto domestico, questo accade piuttosto di frequente.

Al contrario, per un locale commerciale, soprattutto per i ristoranti, dove la toilette è usata di frequente da chiunque, il consiglio è quello di far montare sanitari senza brida: questi sono più facili da sanificare, poiché sono privi del bordino all'interno della tazza.

Inoltre, dal momento che spesso gli spazi per realizzare i bagni del locale sono esigui, l'idea migliore questa volta è quella di risparmiare dei centimetri utili facendo montare sanitari filo muro o parete.

Suggerimenti per quanto riguarda il lavabo

Parlando di lavabi, le tipologie sono molto più numerose e varie rispetto ai sanitari. Dunque, faremo una prima selezione nascosta, suggerendoti solamente le macro categorie, in base alla loro funzionalità.

Innanzitutto, parliamo della tua casa. Quanti siete in famiglia? Molto spesso uno pensa al bagno come a una stanza dove può entrare una sola persona alla volta. Un bel pensiero, coerente con l'indirizzo del locale, ma non in linea con lo spazio effettivo a disposizione.

Perché se ad abitare in un appartamento siete in quattro, cinque o sei, ma di bagno ce n'è solamente uno, allora questo è un bel problema. Dovreste pensare in maniera alternativa e fuori dagli schemi.

Un'idea alternativa qui in Italia, ma che funziona tantissimo all'estero, è ad esempio quella di far montare il doppio lavabo. Molto pratico, se il numero dei residenti in casa è superiore a due, e anche elegante per certi versi.

Questa è una soluzione perfetta anche per l'antibagno dei ristoranti, delle trattorie e dei fast food. Un po' meno per quello dei bar, sempre per una questione di risparmio dello spazio.

Tra i tipi di lavabo disponibili sul mercato, ci sono:

i lavabo su colonna

i lavabo sospesi

i lavabo con mobiletto

i lavabo appoggiati su un piano

i lavabo incassati

i lavabo semi incassati

Naturalmente, non c'è bisogno di dire che gli ideali per un'abitazione sono quelli con mobiletto, indifferentemente se incassati, semi incassati o appoggiati su di un piano di appoggio, in legno o in ceramica o in marmo che sia.

Vari tipi di rubinetti, soffioni e miscelatori

Partiamo dicendo quale sia la differenza tra queste tre componenti: rubinetti classici, miscelatori e soffioni.

I rubinetti tradizionali (anche detti "a tre buchi") sono quelli che c'erano nelle vecchie case e che erano costituiti da un tubo, dal quale usciva l'acqua, e da due manopole, una per l'acqua fredda e una per l';acqua calda.

Il miscelatore è il rubinetto monocomando, che con una sola manopola o leva, in base al senso in cui si gira, può far uscire l'acqua più fredda o più calda a tuo piacimento.

Per quanto possa sembrare scontato quale sia meglio tra le due soluzione, ancora oggi molte persone scelgono di montare un rubinetto tradizionale, perché esteticamente più elegante e raffinato. Dipende comunque dai gusti personali e dal tipo di stile che si vuole dare al design della casa, se più vintage e raffinato, oppure moderno ed essenziale.

Il soffione è invece un accessorio, anzi un elemento indispensabile, che fa parte della doccia. È la parte da cui esce l'acqua. Esso soffia, appunto, l'acqua fuori da dei piccoli fori.