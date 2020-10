Chiusavecchia: pensione canile ''Gli Ulivi''. Questa settimana cerchiamo una casa per Tea. Venite a trovarla

Tea è un simil pastore belga, è arrivata in canile nel lontano 2015 dopo aver fatto sosta in altri due canili. Tea non è più una giovanotta, ha circa 9 anni. Ha un carattere particolare, in questi anni è migliorata tanto, ma tende ad essere diffidente nei confronti di chi non conosce. Una volta conquistata la sua fiducia Tea si fa conoscere per quella che è: un cane dolcissimo, alla ricerca costante di coccole e grattini; non tira nemmeno al guinzaglio!

Tea cerca una famiglia in grado di gestirla e dove sia figlia unica, niente cani e niente gatti. Dopo tutti questi anni chiusa in gabbia Tea merita di avere una possibilità!

Venite a conoscerla al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), Vi sta aspettando.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547