Imperia: sabato prossimo si inaugura la Stagione Teatrale del Teatro del Mutuo Soccorso

Sabato 10 ottobre alle ore 21 si inaugura la Stagione Teatrale del Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia con il pluripremiato spettacolo ‘La Gabbia, figlia di notaio’ di Stefano Massini, allestito dalla Compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia.



“La serata di sabato è già sold-out, è perciò prevista una replica domenica 11 ottobre alle ore 18 sempre presso la sede di Via Santa Lucia, 14. È un segnale importante per la città la voglia di ricominciare a fare Teatro, nel rispetto delle normative e in totale sicurezza, sia per il pubblico in sala che per gli attori e gli operatori dietro le quinte”.



“La Gabbia è uno spettacolo di indubbio successo vincitore del Premio come migliore attrice a Giorgia Brusco, migliore regia a Gino Brusco e migliore spettacolo al XV Festival teatro in Sala di Sala Consilina (SA), del Premio come migliori attrici a Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi al Festival Sipario d'Oro di Rovereto (TN), del Premio come migliori attrici a Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi al Festival XS Città di Salerno, del Premio come migliore spettaclo al Festival Stella d'Oro di Allerona ed. 2011, del Premio come migliori attrici a Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi alla XVI Estate di San Martino di San Miniato (PI), del Premio come migliori attrici al Festival Città di Orbassano (TO); il 22 Ottobre lo spettacolo sarà in concorso al 73° Festival Nazionale d'Arte drammatica di Pesaro presso il prestigioso Teatro Rossini".

Lo spettacolo è ambientato nel parlatorio di un carcere di massima sicurezza. E' qui, nella cornice asfittica di un tempo caldo, che si consuma, dopo 11 anni di distanza, l'incontro fra una giovane detenuta ex brigatista e sua madre. Figure opposte, fin troppo. Due antipodi figli di un remoto cordone ombelicale. La prima rigida, gelida, squadrata fra le tasche rettilinee di una anonima divisa penitenziaria. La seconda lucida, sgargiante, accesa come i riflessi dei suoi gioielli. Maschere? Alibi? Chi dice il vero? Chi mente? Chi si inganna e su cosa? Dove finisce il dramma e dove comincia la farsa? Visi contratti. Controllo vigile di ogni sguardo. Silenzi pesanti. Parole come montagne, da non scalare. Domanda e risposta. Si'. No. Forse. Guardarsi ignorandosi. Parlarsi senza ascoltarsi. E nel vuoto siderale di una stanza assistere al lento riaffiorare di discorsi perduti, occasioni mancate, incroci estremi per strade diverse. Due mondi separati, alieni, distanti. Pianeti lontani anni luce, fra i quali scorrono fiumi di parole non dette. La gabbia del carcere. La gabbia delle scelte. La gabbia dei ruoli: madre-figlia. La gabbia di frasi troppo strette e di parole che suonano errori. La gabbia di un appuntamento sempre rimandato, sfuggito, evaso. La gabbia ferrea di sbarre reali o immaginarie. Sbarre che incastrano, fuori e dentro.

A Causa delle restrizioni COVID i posti sono limitati per garantire la distanza tra le sedute. Ingresso € 10 - Prenotazione obbligatoria al 393.1329581