CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 6 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Non Pervenuta



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Non Pervenuta



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Non Pervenuta



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Non Pervenuta



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Non Pervenuta

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Non Pervenuta

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso



Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LACCI – ore 20.45 – di Daniele Luchetti - con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno - Drammatico - "Napoli, primi anni Ottanta: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MISS MARX – ore 20.45 – di Susanna Nicchiarelli - con Romola Garai, Patrick Kennedy (II), John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez - Drammatico - "Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- FABRIZIO DE ANDRE' & PFM – IL CONCERTO RITROVATO – ore 21.15 – di Walter Veltroni – con Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Piero Frattari, Guido Harari, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino - Docu-fiction - "Docufilm che ricostruisce l'irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo partendo soprattutto dalla ritrovata registrazione video completa del concerto di Genova del 3 gennaio 1979, un documento veramente straordinario visto che si tratta delle uniche immagini di quell'incredibile tournée…”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- IL GIORNO SBAGLIATO – ore 21.15 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Michael Papajohn – Thriller/Azione - "Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza, in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LACCI – ore 21.15 – di Daniele Luchetti - con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno - Drammatico - "Napoli, primi anni Ottanta: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

