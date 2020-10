Una nostra lettrice, Maria Rita Viale, ci ha scritto per ringraziare il personale dell’ospedale di Sanremo:

“Attraverso le vostre pagine desidero esprimere un affettuoso ringraziamento ai medici, agli infermieri, alle Oss e al personale tutto, qualche volta ingiustamente criticati, dei reparti di cardiologia e pronto soccorso, per la professionalità, competenza e soprattutto per l’umanità, con cui si sono presi cura di me, durante il mio ricovero”.