Operai morti ieri pomeriggio sulla Provinciale per Vignai: il cordoglio del vice Sindaco di Montalto-Carpasio

Il vice Sindaco di Montalto-Carpasio, Valerio Verda, ci ha scritto per esprimere il cordoglio per la morte dei due operai, ieri sulla Provinciale per Vignai:

"In questi momenti di tristezza infinita che ha colpito la nostra Valle con l'alluvione prima e ieri con la morte dei due operai mentre erano intenti a liberare le strade martoriate dalle forze avverse della natura, mi permetta di far giungere alle Famiglie le Condoglianze dell'Amministrazione Comunale del Consiglio e di tutti gli abitanti di Montalto Carpasio".