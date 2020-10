Montalto Carpasio: due residenti ci scrivono per ringraziare chi li ha aiutati in questi difficili giorni

Nicoletta Faini e Giovanni Boifava ci hanno scritto per fare un ringraziamento a chi ha dato una mano dopo i danni da maltempo degli ultimi giorni:

"Abitiamo a Montalto Carpasio e in questi giorni di severo maltempo abbiano avuto la conferma che tutto ciò che diamo per scontato sia in realtà una chimera. Siamo fragili e fragile è il mondo che ci circonda. La natura spesso trascurata e maltrattata ce lo dimostra sempre più spesso. Come tanti siamo rimasti per più di un giorno isolati, senza luce, telefono, acqua. Questa esperienza ci ha confermato quanto il nostro benessere quotidiano dipenda dal benessere della collettività. Uomini e donne hanno svolto un duro e incessante lavoro per continuare a garantire in tempi brevissimi sicurezza, viabilità e servizi essenziali rendendo possibile le nostre attività quotidiane. Per tutto questo ci sembra non scontato dire grazie a tutti: all'Amministrazione comunale in tutte le sue figure, alle Forze dell'ordine, alla Protezione civile, a chi si è occupato di ripristinare tutti i servizi e a coloro che volontariamente si sono prestati per dare una mano... grazie!"