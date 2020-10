La Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’ torna al Teatro Ariston per festeggiare suoi primi... 50 anni!

Con il sensibile interessamento del Sindaco e dell’Assessore alle Manifestazioni e la disponibilità del Dott. Walter Vacchino, la Compagnia Stabile, che proprio quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività, presenterà al Teatro Ariston la commedia ‘Aria de Festival’, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Romolo, la sera del 12 ottobre, alle 21.

In concomitanza con un altro, molto più prestigioso ‘anniversario’, cioè i 70 anni del Festival di Sanremo, la ‘Stabile’ ha pensato di riproporre la divertente commedia che ha, come sfondo, proprio il Festival della Canzone Italiana. I recenti luttuosi fatti di pandemia e le relative restrizioni hanno impedito la preparazione della nuova commedia, come è nello spirito della Compagnia Stabile, che da parecchi anni persegue l’intento di proporre all' Ariston uno spettacolo inedito , per arricchire la già vasta raccolta di lavori ed esperienze teatrali e per testimoniare la volontà di rinnovarsi nel rispetto della tradizione.

Come è ormai consuetudine da diversi anni, la Compagnia Stabile alterna la scelta di testi più 'disimpegnati' a testi che abbiano un contenuto un po’ più profondo e che rispecchino certe realtà contemporanee, a testimonianza che anche il teatro più popolare e tradizionale, cioè il dialettale, non rimane insensibile ed avulso dalla realta’: ogni commedia contiene un ‘messaggio’ che va oltre la trama e fa riflettere con un sorriso. La Compagnia Stabile da anni si sforza di avvicinare anche le nuove generazioni al mondo dialettale tramite una serie di attività parallele a quella teatrale: corso di sanremasco per ragazzi, corso per adulti presso la propria sede ma anche incontri, recital e conferenze.

“Con la speranza di poter proseguire con il patrocinio del Comune – conferma la ‘Stabile’ - la nostra opera di sensibilizzazione verso le tradizioni e l’idioma locale, attendiamo il nostro affezionato pubblico”. Lo spettacolo è offerto, come tradizione, dal Comune di Sanremo alla cittadinanza, per cui sarà a ingresso libero, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Necessaria la prenotazione al numero 0184-506060 del Teatro Ariston o di persona, dal 9 ottobre; numero massimo di spettatori: 200.