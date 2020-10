Tom Brady: la leggenda dell'NFL si rimette in gioco a 43 anni

Tom Brady, all'anagrafe Thomas Edward Patrick Brady Jr., è una leggenda vivente negli Stati Uniti d'America. E' il giocatore della National Football League ad aver vinto più Super Bowl di tutti (sei per l'esattezza) e negli ultimi due decenni ha sempre vestito la maglia dei New England Patriots, squadra con sede a Boston.

A 43 anni, invece di pensare al ritiro, decide di tuffarsi in una nuova avventura: rimane sempre sulla East Coast USA ma scende più a sud, in Florida per l'esattezza, e decidere di prendere in mano le sorti dei Tampa Bay Buccaneers e da Cenerentola della NFL, trasformarla ina una squadra capace di vincere. Più che il contratto biennale da 50 milioni di dollari, a far gola a Brady reputiamo essere di aumentare le pagine leggendarie della sua carriera tanto da far impazzire le scommesse online con molti appassionati fiduciosi che il quarterback possa riuscire nell'impresa.

Negli USA per mesi non si è parlato d'altro con i TG sportivi che hanno aperto svariate edizioni con il passaggio di Brady a Tampa. Un approfondimento davvero molto interessante può essere letto sul Blog l'Insider che riporta anche molte curiosità e aneddoti sul giocatore. Immaginate se Totti dopo 20 anni alla Roma fosse passato ad un'altra squadra, magari la Lazio o la Juventus: la reazione è stata davvero molto simile.

Brady unico giocatore insieme a Joe Montana nella storia della NFL ad aver vinto sia il titolo di miglior giocatore della NFL sia quello di MVP del Super Bowl più di una volta in carriera, ovviamente ha voluto qualche rassicurazione tecnica dalla società che ha costruito un vero e proprio Dream Team intorno a lui. Chris Godwin, Scottie Miller, OJ Howard, Rob Gronkowsky, Leonard Fournette, Ronald Jones II e Mike Evans sono solo alcuni dei membri del roster di Tampa che garantiscono una elevatissima competitività della squadra.

L'inizio per Tom nella nuova stagione non è stato il più semplice: per via dell'emergenza sanitaria la NFL non ha disputato la pre-season, fondamentale per trovare l'amalgama soprattutto per uno squadra come Tampa che presenta così tanti nuovi elementi. Così dunque è arrivata una sconfitta al debutto in casa contro i New Orleans Saints.

Alla seconda giornata però c'è stato subito in riscatto con i Buccaneers "corsari" sul campo decisamente ostico dei New Orleans Saints. In questo match Brady ha fatto un primo quarto semplicemente divino per poi abbassare un po' il suo rendimento, quasi che avesse percepito che oramai la vittoria era stata già conquistata. Rimane il fatto che a 43 anni lancia ancora in modo straordinario ed i tifosi di Tampa hanno decisamente ottime ragioni per sognare davvero in grande.

Il cammino verso il Super Bowl è ancora lontanissimo ma non si può che ammirare una living legend che decide di mettersi ancora in gioco alla soglia della mezza età, sapendo tutti i rischi che l'operazione "Tampa" porta con sé. Ma Brady è comunque uno che non si tira indietro come dimostra una citazione riutilizzata recentemente anche dal giocatore croato dell'Inter Ivan Perisic: “Chi se ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda”