Imperia, "locali non utilizzabili per qualsiasi attività", l'Asl fa chiudere il seminterrato della Sauro, da domani studenti e insegnanti tornano alla didattica a distanza

Da domani mattina il seminterrato che ospita le classi di elementari e medie della Sauro sarà chiuso perché inagibile, e studenti e docenti faranno didattica a distanza. La comunicazione è arrivata questa sera dal dirigente scolastico Saverio Bagnariol alle famiglie e agli insegnanti delle classi, due quinte elementari e una terza media.



Un fulmine a ciel sereno sia per la scuola, che per le famiglie costrette all’improvviso a organizzarsi per consentire ai propri figli di seguire le lezioni da casa. Per queste tre classi si torna dunque indietro di qualche mese, quando la didattica a distanza fu necessaria a causa della chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale, prolungata dal lockdown tra marzo e maggio.



Alla riapertura delle scuole, per un problema di spazi, le tre classi della Sauro sono state messe nel seminterrato, un tempo adibito a laboratorio di musica, ma alcuni esposti da parte di genitori hanno messo in luce la problematica. Ora, in seguito al parere dell'Asl, la decisione di chiudere i seminterrati, costringendo a un ritorno immediato alla didattica a distanza, fino a nuova disposizione.



"Vi comunico che in seguito al parere della ASL1 del Sistema Sanitario Regione Liguria, - si legge nella lettera - pervenuto a codesto Istituto in data odierna, i locali seminterrati di via Gibelli 2, che attualmente ospitano le classi 5A e 5B della Scuola Primaria e la classe 3E della Scuola Secondaria di Primo Grado, sono inutilizzabili a qualsiasi attività che preveda permanenza continuativa di persone ed alunni.

Non è quindi consentito svolgere lezioni in queste tre aule. Per questa ragione, e non avendo immediatamente disponibili per queste classi altri spazi adeguati secondo la normativa vigente, viene attivata per esse, a decorrere da domani 6 Ottobre 2020, la Didattica Digitale Integrata.

Al riguardo verrà comunicato, quanto prima, alle famiglie interessate il nuovo orario scolastico in modalità DDI.

Sarà cura di codesto Istituto, in collaborazione con l’Ente Proprietario degli edifici scolastici dell’Istituto, cercare soluzioni adeguate che consentano quanto prima di riprendere la didattica in presenza per tutte le classi sopra menzionate".