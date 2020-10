Raccolta fondi della comunità internazionale della mountain bike a sostegno della popolazione di Molini di Triora

Di fronte alla drammatica situazione in cui versa l’entroterra del Ponente Ligure, in qualità di professionisti del settore e assidui frequentatori di queste valli, alcuni bikers stranieri guidati dalla Sud-Africana Anka Martin, hanno immediatamente attivato una campagna di raccolta fondi per sostenere le prime necessità del piccolo borgo della alta valle Argentina.

“In queste difficili ore sui social - si spiega nel comunicato - sono stati molti i messaggi di conforto e vicinanza provenienti da diverse nazioni ed espressi dagli appassionati di MTB, un chiaro esempio di quanto al di fuori dei nostri confini vi sia interesse per i nostri borghi dell’entroterra, che tra evidenti difficoltà stanno provando ad offrire un contesto di livello per il turismo sportivo all’aria aperta.

Parallelamente a questa iniziativa un gruppo tecnico di Elevation Club sta verificando lo stato dei collegamenti e dei sentieri a ridosso del confine Italo-Francese, in vista della redazione di una carta di analisi da sottoporre agli enti preposti.

Attivato da poco più di due mesi ed esclusivamente dedicato alla promozione del turismo esperienziale outdoor in provincia di Imperia e all’organizzazione dei servizi ad esso dedicati, il nuovo ente promosso da Confesercenti era occupato in contemporanea con l’inasprimento delle condizioni meteorologiche con la produzione di un video promozionale proprio nella zona tra l’alta Valle Argentina e la città di Bordighera, operazione che è stata ovviamente sospesa.

La ripresa delle precipitazioni di questo pomeriggio e le condizioni disastrose del lato italiano e francese della Valle Roya lasciano l’amaro in bocca a tutti gli operatori, aggiungendo un ulteriore grosso ostacolo al percorso già tutto in salita che si prospetta per le attività commerciali e ricettive delle zone interne.

La raccolta fondi lanciata dai bikers stranieri, vicini con il cuore al Ponente, esprime con forza quanto sia necessario, ora più che mai, un intervento concreto e sistematico per recuperare quanto ancora si può del nostro territorio, che ha ormai oltrepassato da tempo ogni segnale di criticità”.

Per chi volesse aderire con il proprio contributo alla raccolta, qui di seguito il link alla campagna: https://www.gofundme.com/f/molini-flood-fundraiser?utm_source=customer&utm_campaign=m_pd+share-sheet&utm_medium=copy_link_all