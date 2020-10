Il Lions Club Sanremo Host consegna il Tricolore al Comandante Frattarola (foto)

Mercoledì 30 settembre, il Presidente del Lions Club Sanremo Host, Roberto Pecchinino, accompagnato dal 1° vice-presidente Giancarlo Buschiazzo, dal Segretario e Past-Presidente Vincenzo Benza e dal Cerimoniere e 2° vice-presidente Domenico Frattarola, hanno consegnato al Comandante della Polizia Locale di Sanremo, Dott. Claudio Frattarola, il loro tricolore.



“Un gesto che vuole esprimere la stima e la gratitudine dei soci Lions della città, a tutti gli uomini del Corpo di Polizia Locale di Sanremo, per l'impegno e la disponibilità offerta come una missione, al servizio di tutti i cittadini. Il Comandante dott. Claudio Frattarola, ha ringraziato i Lions, per il grande esempio che danno a tutta la comunità sanremese, con i numerosi service svolti a favore dei più bisognosi, e per le iniziative che hanno organizzato nelle scuole, in particolare con la consegna delle bandiere tricolori e della costituzione il 17 marzo di ogni anno. Il Presidente ha inoltre consegnato anche una cravatta, con il logo del Club, a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci in ricordo del Lions Club Sanremo Host”.