Sanremo: presentato al Palafiori il libro 'Carriere spezzate' del giornalista sportivo Renato Ronco

È stato presentato nei giorni scorsi al Palafiori il libro 'Carriere spezzate' di Renato Ronco, storico giornalista sportivo, che ha deciso di raccontare le storie di due grandi piloti liguri degli anni Sessanta, Franco Patria e Leo Cella, vissuti a Sanremo e vittime di incidenti mortali.

Presente l'assessore alla cultura Silvana Ormea che ha portato il saluto del sindaco e dell'Amministrazione comunale.

Ronco ha raccontato i talenti di Franco Patria e Leo Cella che, rapidamente, hanno scalato le tappe del successo per arrivare alle soglie dell' ingaggio alla Ferrari. Vite e carriere che in parte si uniscono, si intrecciano, permettendo di ricostruire il mondo delle competizioni automobilistiche di quegli anni, sino alla tragedia che ha interrotto tutto.

"Ringraziamo Ronco per aver scelto Sanremo come sede di presentazione del libro - commenta l'assessore Ormea - e gli organizzatori del Rallye per aver realizzato questo incontro che riguarda così da vicino proprio la nostra città e la sua storia sportiva".

Presenti la moglie di Cella, la signora Livia e il fratello Carlo.

Ha partecipato anche Amilcare Balestrieri, protagonista delle più importanti competizioni rallystiche, che ha raccontato aneddoti.