Coronavirus: i nuovi contagiati in provincia sono 36, in Liguria positivo un tampone ogni 19

Gli ultimi dati diffusi da Regione in merito alla diffusione del Coronavirus testimoniano un netto aumento dei casi sia in Liguria che in provincia di Imperia. In regione sono 121 i nuovi positivi a fronte di 2.385 tamponi effettuati: un tampone positivo ogni 19,7. In provincia sono ben 36 i nuovi casi accertati: 28 per contatto di caso confermato e 8 per attività di screening.

Si registra anche una nuova vittima, un 77enne morto all’ospedale San Martino di Genova

I DATI

Totale tamponi effettuati: 324.170 (+2.385)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.869 (+121)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.881 (+7)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.988 (+114)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.435 (+33)

Casi per provincia di residenza

Imperia 223 (+27)

Savona 236 (+2)

Genova 1.552 (+10)

La Spezia 1.040 (-14)

Residenti fuori regione o estero 114 (-1)

Altro o in fase di verifica 270 (+9)

Totale 3.435 (+33)

Ospedalizzati: 190 (+2) | 23 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 10 nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-2) uno in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 45 (+6) 12 in terapia intensiva

Galliera - 36 (+1) 2 in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-2) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 22 (+4) nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-1) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 53 (-4) 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.687 (+15)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.824 (+87)

Deceduti: 1.610 (+1) un uomo di 77 anni morto all’ospedale San Martino

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 471 (+25)

Asl 2 - 448 (+44)

Asl 3 - 587 (+7)

Asl 4 - 183 (+38)

Asl 5 - 805 (-129)

Totale 2.494 (+243)