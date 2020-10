Acquedotto fuori uso, domani scuole le scuole resteranno chiuse a Taggia e Arma

“Stante la situazione critica del nostro acquedotto, non è possibile garantire al momento il corretto approvvigionamento idrico per i nostri plessi scolastici. Tale problema non ci permette di garantire per i nostri ragazzi i servizi minimi indifferibili. Per tale ragione sto per emettere ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani”.

Con queste parole il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha annunciato nel pomeriggio la chiusura delle scuole di Arma e di Taggia per la giornata di domani. I danni all'acquedotto, infatti, non permettono di garantire un servizio idrico consono all'apertura degli istituti cittadini.