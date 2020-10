Maltempo e cambiamenti climatici, Damele: "Alluvioni e dissesto idrogeologico si combattono tutelando il territorio, non con il cemento"

"Quando la pioggia diventa un incubo. Ogni volta che piove è come prepararsi alla grande fuga, prepararsi per un qualcosa che non sappiamo ma che stiamo imparando a conoscere e conosciamo cosa provoca". Ad intervenire con alcune riflessioni sui cambiamenti climatici è l'agricoltore-scrittore Marco Damele.



"Il domani non sarà certamente migliore. Si prevede un aumento dell'intensità delle piogge, della temperatura e relativo dissesto idrogeologico. Di conseguenza, danni alle città, ai negozi, alle attività commerciali, all'agricoltura, al territorio, al nostro ambiente, l'unico disponibile che abbiamo; non ne abbiamo altri, non dimentichiamoci questo. La causa? i cambiamenti climatici, l'uomo e l'aumento delle temperature. Un paio di gradi di aumento della temperatura può sembrare irrilevante, ma il discorso cambia se il fenomeno non è limitato a un luogo e a un tempo, ma è un aumento medio che riguarda tutta la Terra con danni irreparabili ed immaginabili.



Sentiamo ormai troppo spesso parlare di clima impazzito, allerta meteo, piogge eccezionali, frane, ponti che crollano, alluvioni, fiumi che esondano, livelli di guardia, paesi isolati, dispersi purtroppo anche di vittime. Ma cosa realmente è stato fatto in questi ultimi anni per salvaguardare l'ambiente e limitare giornate come queste? Ricordiamoci che la principale causa delle alluvioni è l'incuria, la mancata programmazione della manutenzione degli alveoli, dei tombini, il disboscamento selvaggio e non dimentichiamo il cemento sul cemento, diventato padrone incontrastato togliendo spazio al naturale defluire delle acque. Uno dei responsabili principali di questi disastri è l'uomo: perché non ritorniamo ad essere tutti quanti tutori dell'ambiente, a proteggere il nostro pianeta piuttosto che distruggerlo per egoismo e mancanza di rispetto?".