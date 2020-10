Le inondazioni del fiume Roya, alcune considerazioni di due nostre lettrici

Due nostre lettrici ci hanno scritto per segnalare il pericolo per il nostro territorio che deriverebbe dall'apertura della diga del lago delle Mesces e da quella del lago di Breil.



"Venerdì 2 ottobre in seguito alle violente piogge, l’EDF ha aperto la diga del lago delle Mesces e, presumibilmente, quella del lago di Breil; la domanda che sorge spontanea è la seguente ‘l’EDF ha avvisato le autorità italiane che avrebbe preso tale decisione?’. Indubbiamente l’apertura delle dighe è stata attuata per garantire la sicurezza dei paesi della vallata e la tenuta delle dighe stesse, ma sembra che non sia data alcuna allerta per cui, nella parte terminale del fiume Roya, che scorre in territorio italiano, potrebbe aver provocato gravissimi danni.

Forse molti ignorano che il lago delle Mesces, dove si raccolgono le acque che discendono dalla Valmasque e dalla valle Meraviglie, ha una notevole portata, soprattutto dopo i lavori, terminati lo scorso anno, di rafforzamento della diga e che, inoltre, quasi tutti i laghi delle due vallate hanno il barrage e non sanno che l’ area dell’ alta Roya, ceduta ai francesi nel 1947, è molto ricca di acqua che era utilizzata per la produzione di energia elettrica; infatti fra il 1910 e il 1914 fu costruita a San Dalmazzo di Tenda la prima centrale idroelettrica, successivamente furono costruite altre due centrali, vennero pure costruite le dighe a dieci laghi, in tal modo venne realizzato un formidabile complesso idroelettrico con la produzione di 140 milioni di kilowatt che venivano utilizzate per le ferrovie della Liguria e del Piemonte, per le industrie dell’ Italia nordoccidentale, tra cui le fabbriche di Genova, i cantieri navali di La Spezia e glia stabilimenti chimici della Montecatini, Era pertanto chiaro l’ importanza di tale complesso che, dopo molteplici incontri, venne ceduto alla Francia (fonte: lo scritto di Gianluigi Ugo, Il confine italo - francese, Xenia Edizioni).

Considerato che l’utilizzo delle acque per la produzione dell’elettricità pone molteplici problemi e che, sia l’Italia che la Francia, fanno parte dell’ Unione Europea, è necessario che tra il governo italiano e quello francese venga affrontata la questione relative alla gestione delle dighe e delle acque per evitare che, in futuro, si verifichino nuovamente gravi danni nella bassa Roja rimasta all’Italia, anche tenendo conto che questi eventi alluvionali saranno sempre più frequenti in conseguenza del cambiamento climatico in atto e che, pertanto, devono essere affrontati con precisi protocollo di intesa tra Stati.

Si chiede, in conclusione, che le autorità italo-francesi facciano chiarezza sui fatti del 2 ottobre e, quindi, aprano un tavolo d’intesa che salvaguardi la delicata zona di confine e cauteli sia il territorio francese sia quello italiano.

Cesira Ansaldo

Anna-Cristina Meinardi".