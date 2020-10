Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 OTTOBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Eufonika’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



9.00. Partenza Palazzo Comunale della 50ª edizione della Corsa Monte Faudo. Percorso: Imperia, Caramagna, Dolcedo, Bellissimi, Santa Brigida, Vetta Monte Faudo. Marathon Club Imperia (più info)

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00. Visita guidata a Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e degustazione di Vini Liguri Dop presso l'Enoteca Regionale della Liguria a cura della cooperativa Omnia (25 euro a persona). Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita



14.30. Evento dedicato agli acquedotti dell’antica città romana di Albintimilium, l’odierna Ventimiglia: visita guidata all'esterno dell'area archeologica con una tappa presso il cosiddetto mosaico di Arione, dove è visibile una conduttura che percorre il complesso termale. Conferenza al termine. Antiquarium di Nervia, in Corso Genova 134, prenotazione obbligatoria allo 0184252320

BORDIGHERA



9.30-18.00 (ANNULLATO). ‘Dog Show’: expo canina Organizzata dall’Associazione Decima Musa in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila e con l’allevamento deiBordigotti. Giardini Lowe (locandina)



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA

10.00-17.00. ‘Centro Pastore Cup’: manifestazione dal sapore hip hop con esibizioni di danza e rap di contorno a tornei di street basket 3 contro 3. Piazzale Tiziano Chierotti (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino (i dettagli a questo link)



10.00. In occasione del Wind Festival 2020, escursione gratuita offerta da MY Associazione adatta a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare. Ritrovo presso lo stand Maresport sulla Passeggiata, info 337 1066940



ENTROTERRA

APRICALE



10.30-17.30. Mercatino di prodotti tipici, artigianali e musica classica con il pianoforte di Giovanni Guglielmino. Presenti sulla piazza del paese banchi con ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled’, tanti prodotti naturali come olio e miele di produzione locale, verdure biologiche a km0 e per finire torte dolci e salate



BAJARDO



10.00-18.00. Fiera d'Autunno con Mercatino nel centro di Bajardo



12.00-16.00. Country picnic alla Terrazza delle Alpi con i musicisti Freddy Colt, Elena Mazzullo e Davide Frassoni (porta il tuo picnic e la tua coperta). Intervento del Prof. Claudio Torrero (offerta per la Pro Loco di Bajardo 5 euro)



CAMPOROSSO

8.00 (ANNULLATA). 3ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione 10 euro). Palatenda in località Bigauda (più info)



ROCCHETTA NERVINA



12.30. 'Nastro Rosa 2020': 5° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di partecipazione 35 euro tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Prenotazioni fino a esaurimento dei posti chiamando al tel. 0184 264003. Ristorante Rio del Mulino

FRANCIA

MONACO

15.00. Per il ciclo Grande Stagione, ‘Mozart a Praga’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Václav Luks, Fatma Said, soprano e David Lefèvre, violino. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Josef Mysliveček. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)







