Motocross: l'atleta armese Marta De Giovanni si conferma protagonista ai campionati italiani

Per la crossista armese, impegnata nella terza prova tricolore di Montevarchi, in provincia di Arezzo, è giunta puntuale la conferma: un tredicesimo posto assoluto che vale il quarto posto della classe due tempi.

Dopo due manche difficili, su una pista resa insidiosa dall’abbondante pioggia dei giorni precedenti Marta ha disputato una gara in rimonta e solo un’incertezza nel finale l’ha privata di un terzo posto meritato. Ad una gara dall’epilogo della stagione la De Giovanni continua la sua lotta per salire sul podio dei due tempi in una stagione il cui svolgimento è stato pesantemente ritardato dall’epidemia di covid. Nella classifica generale la portacolori del Team Riviera Racing è attualmente al quinto posto a sei lunghezze dall’abruzzese Talucci. Le residue speranze di rimonta sono affidate all’ultima prova del campionato, fissata per il 24 ed il 25 ottobre a Città di Castello, in Umbria.

Per non perdere il ritmo la crossista nostrana, alla guida della sua Yamaha 125, disputerà domani – tempo permettendo – la 6a prova di campionato regionale Piemonte/Liguria a Pinerolo, utile confronto di allenamento con tanti coetanei del torneo maschile.