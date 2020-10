Coronavirus e viaggi: quando sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti , specialmente, è una meta molto ambita, visto che rappresenta una destinazione da scegliere per fare un viaggio, ma anche per questioni legate ad attività lavorative o di studio. Per questo motivo molti viaggiatori hanno avuto un bel disagio. Ma quando sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti ?

Il Coronavirus ha creato non pochi problemi in praticamente tutti gli stati del mondo: a farne i conti infatti sono stati tutti i cittadini che si sono visti limitare le proprie libertà. Tra le limitazioni principali ci sono sicuramente quelle legate alla libera circolazione sul territorio, in particolar modo per i viaggi internazionali.

Come ormai tutti sanno, per effettuare il proprio ingresso all’interno degli Usa, almeno per quanto riguarda i cittadini italiani, occorre essere in possesso di un visto ESTA VISA, che attraverso una serie di verifiche sulla propria persona certifica che non vi sono problemi in termini di sicurezza.

In questo momento, però, neanche coloro che sono in possesso di questo permesso possono viaggiare oltreoceano, a meno che non sussistano delle reali e importanti motivazioni per le quali è indispensabile raggiungere gli USA.

Le uniche giustificazioni accettate sono infatti quelle relative ad importanti attività lavorative, di studio o di salute, o a ricongiungimenti familiari. Solo in presenza di queste casistiche è possibile prenotare un volo e raggiungere l’America.

A quando i viaggi negli USA?