Il Toro Club Sanremo in lutto per la morte di Bibi Filippone, noto dentista di Sanremo ed ex presidente dell’Ospedaletti.

“Con grandissimo dolore apprendiamo della morte del nostro super tifoso. Un vero personaggio, chi lo ha conosciuto lo ricorderà non solo per la sua professionalità ma soprattutto per la sua simpatia , il suo umorismo e per ll tifo per il Toro la sua squadra del cuore. Addio Bibi salutaci gli invincibili.