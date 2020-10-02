Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria: i gironi dei comprensori ponentini, si parte l'11 ottobre

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica, a seguire, l’organico della manifestazione in epigrafe:
ANTICA LUNI 2009
ATLETICO CASARZA LIGURE
ATLETICO GENOVA S.R.L.
ATLETICO QUARTO
ATLETICO SAN SALVATORE
BEGATO CALCIO 2013
BOLZANETESE VIRTUS
BORGO INCROCIATI
BORGO RAPALLO 98
C.E.P.
CALIZZANO 63
CAMPO LIGURE IL BORGO
CARASCO 08
CASELLESE
CENGIO
CORNIGLIANO CALCIO
CROCEFIESCHI 2017
DAVAGNA 1979
DEGO CALCIO
DINAMO SANTIAGO
DON BOSCO
G.S. GRANAROLO
GENOVESE BOCCADASSE
GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B”
LA RESISTENTE
LIDO SQUARE F.B.C.
MELE
MERELLO UNITED
MOCONESI FONTANABUONA 92
MURIALDO
OLIMPIA CARCARESE Sq. “B”
OLIMPIA PIANA BATTOLLA
PALLARE CALCIO
POLISPORTIVA SANREMO 2000
PONTECARREGA CALCIO
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
RAVECCA 1972
RECCO 2019
ROCCHETTESE
ROSSIGLIONESE
RUPINARO SPORT
S.LORENZO DC SANVI GENOVA
SAN GIOVANNI BATTISTA
SAN PIETRO
SANTA CECILIA
SASSELLO
SEGESTA SESTRI LEVANTE
SPORTING KETZMAJA
SPOTORNESE CALCIO
VADINO FOOTBALL CLUB
VECCHIO CASTAGNA QUARTO
VEZZANO 2005
VILLANOVESE A.S.D.
VIRTUS SANREMO CALCIO2011
Le Società partecipanti alla manifestazione con le proprie Squadre “B” dovranno fornire al Comitato Regionale Liguria ed alla Delegazione Provinciale di appartenenza, l’elenco nominativo di n. 25 calciatori tesserati che prenderanno parte alla manifestazione.
Quanto sopra entro e non oltre il giorno giovedì 08 ottobre p.v..
Composizione dei gironi:
Girone 01
GOLFO DIANESE 1923 “B”
POLISPORTIVA SANREMO 2000
VIRTUS SANREMO CALCIO2011
Girone 02
SPOTORNESE CALCIO
VADINO FOOTBALL CLUB
VILLANOVESE A.S.D.
Girone 03
CALIZZANO 63
DEGO CALCIO
ROCCHETTESE
Girone 04
CENGIO
MURIALDO
OLIMPIA CARCARESE “B”
PALLARE CALCIO
Girone 05
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
SANTA CECILIA
SASSELLO
GIRONE 01 - 1 Giornata
POLISPORTIVA SANREMO 2000 - VIRTUS SANREMO CALCIO 2011
11/10/2020 20:00
PIAN DI POMA SANREMO VIA AURELIA
GIRONE 02 - 1 Giornata
VADINO FOOTBALL CLUB - VILLANOVESE
11/10/2020 20:00
A.RIVA ALBENGA VIALE OLIMPIA
GIRONE 03 - 1 Giornata
DEGO CALCIO - ROCCHETTESE
11/10/2020 15:00
R.PEROTTI DEGO VIA SAVONA
GIRONE 04 - 1 Giornata
OLIMPIA CARCARESE sq.B - CENGIO
11/10/2020 15:00
C.CORRENT CARCARE
GIRONE 05 - 1 Giornata
PRIAMAR 1942 LIGURIA - ASD SASSELLO
11/10/2020 15:00
F.LEVRATTO LOC.ZINOLA (SV) VIA BRILLA LOC ZINOLA