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Sport | 02 ottobre 2020, 18:56

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria: i gironi dei comprensori ponentini, si parte l'11 ottobre

Ufficializzata la prima giornata

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria: i gironi dei comprensori ponentini, si parte l'11 ottobre

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si comunica, a seguire, l’organico della manifestazione in epigrafe:

 

ANTICA LUNI 2009                 

ATLETICO CASARZA LIGURE          

ATLETICO GENOVA S.R.L.

ATLETICO QUARTO 

ATLETICO SAN SALVATORE           

BEGATO CALCIO 2013 

BOLZANETESE VIRTUS 

BORGO INCROCIATI

BORGO RAPALLO 98                 

C.E.P. 

CALIZZANO 63                    

CAMPO LIGURE IL BORGO           

CARASCO 08                       

CASELLESE

CENGIO

CORNIGLIANO CALCIO 

CROCEFIESCHI 2017 

DAVAGNA 1979

DEGO CALCIO            

DINAMO SANTIAGO

DON BOSCO 

G.S. GRANAROLO 

GENOVESE BOCCADASSE 

GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B”

LA RESISTENTE

LIDO SQUARE F.B.C. 

MELE                            

MERELLO UNITED

MOCONESI FONTANABUONA 92         

MURIALDO                        

OLIMPIA CARCARESE Sq. “B”

OLIMPIA PIANA BATTOLLA           

PALLARE CALCIO                  

POLISPORTIVA SANREMO 2000

PONTECARREGA CALCIO          

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD        

RAVECCA 1972                    

RECCO 2019

ROCCHETTESE                     

ROSSIGLIONESE                   

RUPINARO SPORT           

S.LORENZO DC SANVI GENOVA        

SAN GIOVANNI BATTISTA 

SAN PIETRO 

SANTA CECILIA                   

SASSELLO                        

SEGESTA SESTRI LEVANTE           

SPORTING KETZMAJA

SPOTORNESE CALCIO

VADINO FOOTBALL CLUB

VECCHIO CASTAGNA QUARTO

VEZZANO 2005                     

VILLANOVESE A.S.D.

VIRTUS SANREMO CALCIO2011        

 

Le Società partecipanti alla manifestazione con le proprie Squadre “B” dovranno fornire al Comitato Regionale Liguria ed alla Delegazione Provinciale di appartenenza, l’elenco nominativo di n. 25 calciatori tesserati che prenderanno parte alla manifestazione.

 

Quanto sopra entro e non oltre il giorno giovedì 08 ottobre p.v..

 

Composizione dei gironi:

 

Girone 01

GOLFO DIANESE 1923 “B”

POLISPORTIVA SANREMO 2000

VIRTUS SANREMO CALCIO2011

 

Girone 02

SPOTORNESE CALCIO

VADINO FOOTBALL CLUB

VILLANOVESE A.S.D.

 

Girone 03

CALIZZANO 63

DEGO CALCIO

ROCCHETTESE


Girone 04

CENGIO

MURIALDO

OLIMPIA CARCARESE “B”

PALLARE CALCIO

 

Girone 05

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

SANTA CECILIA

SASSELLO

 

 

 

GIRONE 01 - 1 Giornata

POLISPORTIVA SANREMO 2000  - VIRTUS SANREMO CALCIO 2011

11/10/2020 20:00

PIAN DI POMA SANREMO VIA AURELIA

 

GIRONE 02 - 1 Giornata

VADINO FOOTBALL CLUB - VILLANOVESE

11/10/2020 20:00

A.RIVA ALBENGA VIALE OLIMPIA

 

GIRONE 03 - 1 Giornata

DEGO CALCIO - ROCCHETTESE

11/10/2020 15:00

R.PEROTTI DEGO VIA SAVONA

 

GIRONE 04 - 1 Giornata

OLIMPIA CARCARESE sq.B  - CENGIO

11/10/2020 15:00

C.CORRENT CARCARE

 

GIRONE 05 - 1 Giornata

PRIAMAR 1942 LIGURIA - ASD SASSELLO

11/10/2020 15:00

F.LEVRATTO LOC.ZINOLA (SV) VIA BRILLA LOC ZINOLA 

redazione

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