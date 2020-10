Al Molo 8.44 di Vado Ligure una speciale shopping experience in totale sicurezza

Il Molo 8.44 di Vado Ligure in una struttura totalmente all’aperto, con ampi spazi anche di attesa e per passeggiare in completa sicurezza, rappresenta un ottima occasione per trovare tutto il necessario per la spesa e lo shopping, senza essere costretti in zone chiuse ed affollate.

Il centro commerciale più grande della regione Liguria invita ad immergersi in una speciale shopping experience in completa sicurezza e tutela della salute di ognuno, evitando assembramenti, affollamenti e possibilità di contagi, non avendo ambienti chiusi, ma al contrario negozi molto grandi (il maggior numero di medie strutture nella zona) e tutti spazi ampi ed all’aria aperta.

Per il territorio, e per chi vuole unire una bella passeggiata in sicurezza alla necessità, o semplicemente il piacere, di fare shopping “en plein air”, rappresenta la migliore occasione, nel rispetto della salute di tutti, lanciandosi a capofitto in qualche ora di relax e acquisti.