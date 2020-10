Taggia: alla palestra 'Ruffini' è tutto pronto per la Centropastore CUP

Contro il Covid, contro l’allerta meteo e contro ogni avversità, la Centropastore CUP 3 si svolgerà comunque e assomiglierà sempre di più al campionato NBA americano.

Il torneo si svolgerà, infatti, interamente nella giornata di sabato e all’interno della “bolla” della palestra Ruffini di Taggia, a porte chiuse ma con un notevole dispiego di mezzi per trasmettere in diretta tutte le partite e far vivere a genitori e parenti lontani tutti i momenti della manifestazione, come se fossero presenti.

Sanificazione certificata della palestra, regole rigide, spazi e percorsi delimitati, garantiranno ai partecipanti la massima sicurezza. Il mattino vedrà sfidarsi i piccolissimi Chicks e i piccoli Eaglets con premiazione a mezzogiorno e svuotamento della palestra. Alle 13 cominceranno i tornei e le gare di tiro per i più grandi, Juniors, Rookies e ovviamente la categoria Family.

“Ringrazio fin d’ora l’Olimpia Basket di Taggia perché ha uno staff meravigliosamente unito ed efficiente, senza il quale avremmo già abbandonato l’idea un mese fa. Ringrazio il Comune di Taggia che ci ha permesso il cambio di location, l’associazione InforMare che si occuperà delle riprese e della trasmissione online, la BMA Piazza Pulita che sanificherà gli ambienti e la concessionaria F.R. di Imperia per il supporto” dice Mario Casella del Centro di formazione G. Pastore “i piccoli atleti sono da troppo tempo in attesa di poter giocare al loro sport preferito e questo è attualmente l’unico modo per accontentarli”.

Il programma:

10:00 Partite e premiazione categoria Chicks (anni 2014-2015-2016)

10:30 Torneo e gare di tiri categoria Eaglets (anni 2012-2013)

12:00 Premiazione categoria Eaglets

Pausa

13:00 Regular season categorie Juniors e Rookies

16:00 Torneo categoria FAMILY

16:30 Gare di tiri categorie Juniors e Rookies

17:00 Finali categorie JUNIORS e Rookies

19:00 Premiazione finale categorie Juniors e Rookies e Family

Verranno premiati anche i vincitori della “Lo famo strano challenge” che l’Olimpia Basket ha organizzato questa estate chiamando gli atleti a produrre il video fatto in casa del loro canestro più strano.

Le partite saranno trasmesse sull’evento Facebook https://www.facebook.com/events/360979521754335/ quindi tutti puntuali a fare il tifo per i piccoli campioni.