Giovedì sera nuova presentazione del libro “Controcanto, la fierezza di essere ancora cattolici” del Vescovo Mons. Antonio Suetta

Nuova presentazione del libro “Controcanto, la fierezza di essere ancora cattolici”, firmato dal Vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

L’appuntamento, organizzato dalla scuola teologica diocesana “San Secondo” in collaborazione con il Santuario di Madonna della Costa, è per giovedì 8 ottobre alle 20.45 nell’aula “Giovanni Paolo II” della Curia diocesana.

Apriranno la serata i saluti del rettore del santuario, don Giuseppe Puglisi. Introdurrà e modererà l’evento Anna Rosaria Gioeni, direttrice della scuola teologica diocesana. La relazione del libro è affidata a don Luigi Maria Epicoco.

In un dialogo con don Diego Goso, Monsignor Antonio Suetta propone una serie di riflessioni sui temi oggi sensibili per la Chiesa, da un punto di vista particolare: quello di un vescovo che opera al confine italo-francese, luogo “caldo” in tema di immigrazione. In un momento di forte tensione sociale e di criticità, Monsignor Suetta ha sempre elaborato un pensiero attento alle varie sensibilità, arrivando a denunciare, senza mai interrompere il suo aiuto concreto, i limiti di un’accoglienza non regolamentare ma sostenuta in primis da coloro che, in tema di migranti, predicano senza criterio una carità scaricata sulle spalle degli altri.

Il relatore d’eccezione è don Luigi Maria Epicoco, scrittore, teologo con una cattedra in filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Fino al 2014 è stato insegnante all'ISSR Fides et ratio dell'Aquila, direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo e parroco della parrocchia universitaria San Giuseppe Artigiano, dove ha vissuto la tragica vicenda del terremoto. Comunicatore in diverse trasmissioni sia in radio sia in televisione in particolare Radio Vaticana, Telepace, TV2000, Rai2, Rai Radio 2.