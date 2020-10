Il Mercato del Poker online: i dati di agosto

Il mercato del poker online, dopo una breve contrazione, è tornato a godere di ottima salute, complice anche il periodo di lockdown che abbiamo attraversato: tutte le attività digitali hanno infatti visto un’impennata di utilizzo proprio nei mesi di marzo, aprile e maggio, come ci si aspettava.

E probabilmente proprio a seguito di questo aumento, che ha visto allargarsi la platea dei giocatori, anche i dati di agosto confermano l’andamento positivo del settore, con una buona tenuta rispetto al mese di luglio e soprattutto un aumento rispetto allo stesso mese del 2019.

Si tratta in generale di un andamento che vede in crescita la grande maggioranza dei casinò online e che vede il poker protagonista di una tendenza positiva.

Se la maggior parte del pubblico sa che in quasi tutti i casinò è possibile provare il texas holdem, la versione più conosciuta del Poker online, non tutti conoscono invece le distinzioni tra le formule torneo, cash e single, che movimentano il vivace ambiente dei giochi di carte virtuali.

Tradizionalmente proprio il mese di agosto è quello più temuto dai gestori di poker room, proprio per questo colpisce il segno tendenzialmente positivo per tutte le versioni del gioco. Il poker cash vede un netto aumento del volume di scommesse, con un complessivo +42,8% sui primi otto mesi dell’anno, anche se a farla da padrone è il poker a torneo che segna un impressionante +64,7%.

Non stupisce tuttavia la tenuta di questo gioco tanto celebrato, in cui non basta avere fortuna ma sono indispensabili abilità strategiche, esperienza, conoscenza della tecnica e nervi d’acciaio.

Per giocare a poker online abbiamo l’imbarazzo della scelta, cosa che sicuramente facilita l’accesso, anche se è fondamentale tenere presente come prima cosa la sicurezza delle piattaforme su cui andiamo a scommettere. Molto importante infatti scegliere solo i gestori che ci garantiscono i requisiti per giocare in tutta sicurezza come le licenze AAMS, una garanzia per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti.

Una volta scelto l’operatore possiamo decidere sulla base della nostra capacità ed esperienza, esistono infatti innumerevoli varianti, dalle modalità cash ai tavoli senza limiti, passando per il famosissimo Texas Hold’em e a tutti le versioni in modalità torneo o addirittura live. Si tratta quindi di un’offerta davvero vasta, in grado di sposare al meglio le esigenze di tutti. Se ad esempio siamo alle prime armi possiamo optare per le versioni demo, che ci avvicinano al mondo del poker senza richiedere un investimento in denaro, in modo da prendere dimestichezza con il gioco e le sue dinamiche!