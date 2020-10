Sanremo: maltempo e allerta 'rossa', scuole chiuse e a rischio mercato ambulante e rally, la decisione entro le 16 (Video)

Servono ancora un paio d’ore di riflessione al Sindaco di Sanremo, che sta lavorando insieme alla Protezione Civile e in costante contatto con Arpal, per capire come agire in relazione al mercato ambulante e al Rally di Sanremo, previsti per la giornata di domani.

Per quanto riguarda il mercato, tra l’altro, si tratterebbe del ritorno in piazza Eroi e via Martiti, dopo alcuni mesi di ‘esilio’ sul lungomare Italo Calvino a causa del Covid. Le scuole, invece, saranno sicuramente chiuse per la giornata di domani. “Dobbiamo capire bene come affrontare la situazione – ha detto Alberto Biancheri – e, vista la situazione dell’allerta ‘arancione’ fino alle 10, ci prendiamo ancora un momento prima di decidere”.

Il Sindaco commenta in questo modo la situazione attuale: “Al momento non si sono registrate problematiche gravi ma siamo qui pronti ad intervenire, sperando che non serva. La raccomandazione per tutti è quella di rimanere a casa e uscire solo per stretta necessità. Abbiamo burrasca sul mare e, per qualsiasi problema, chiamare il numero della Protezione Civile”.

In aggiunta alle ordinanze già emanate, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. E' possibile contattare i seguenti numeri:

- Pronto Intervento, attivo 24 ore su 24: 800602800

- Protezione Civile 0184/580522