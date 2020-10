Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 2 a domenica 4 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 2 OTTOBRE

DANREMO



19.30. ‘Jukebox Live’: possibilità di scelta tra oltre 300 brani proposti, la o le proprie canzoni preferite ed il duo ‘Pan e Pumata’, la esibiscono direttamente live. Conduce la serata, lo speaker radiofonico e showman Maurilio Giordana (da un’idea di Fausto Vadini, Lerry Camarda e Marco Millo). 21 Bistrot in piazza Bresca



21.00. ‘Al sorgere della Luna’: osservazioni del cielo ad occhio nudo ed ai telescopi a cura dell’Associazione Stellaria. Ritrovo sul Prato di San Romolo, di fronte al ristorante dell'Ava, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsAp +39 348 552 0554 (partecipazione ad offerta libera)



IMPERIA



9.00-13.00. ‘#guardaorailtuofuturo’: settimana di convegni, incontri con esperti di settore e analisi delle prospettive future. Evento rivolto all’orientamento degli studenti e alla formazione dei docenti. Aula Magna dell’Istituto Ruffini (il programma a questo link)

15.00-17.30. Prove per la Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare ‘Frecce Tricolori’ sulla Fascia Litoranea Cittadina, estremità del Molo San Lazzaro

BORDIGHERA

17.00. Per ‘Autunno al Museo Bicknell’, presentazione della nuova edizione di ‘Soggiorno a Bordighera’ di Linda Villari a cura dell’editore Philobiblon e con l’intervento di Giovanni Russo, bibliotecario del Museo Bicknell. Museo Clarence Bicknell, ingresso libero su prenotazione 0184 263601



TAGGIA ARMA



17.00. Aperitivo, con possibilità di degustare aperitivi accompagnati da piattini semplici, realizzati con i prodotti di stagione degli orti degli associati o di produttori delle nostre valli. Rete d'Imprese ‘Terre del Moscatello’, Via Cardinal Gastaldi 15B

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, sino al 4 ottobre (i dettagli a questo link)



10.00. In occasione del Wind Festival 2020, escursione gratuita offerta da MY Associazione adatta a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare. Ritrovo presso lo stand Maresport sulla Passeggiata, info 337 1066940





WORK IN PROGRESS...





SABATO 3 OTTOBRE

SANREMO



7.00. Partenza del 67° Rallye Sanremo dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 20 (più info)

8.30. Partenza del 12° Sanremo Leggenda dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 17 (più info)

9.45. Partenza del 35° Sanremo Rallye Storico dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 18 (più info)

10.30. Partenza del 34° Coppa dei Fiori dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 19 (più info)



15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12



17.00. Cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria con lettura di brani inediti delle opere dei finalisti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



20.30. Serata ‘Bollicine’ in collaborazione con lo champagne Pommery: gala enogastronomico con Cucina d’autore firmata Elior (80 euro a persona vini inclusi. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266

IMPERIA

14.00-17.30. Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare ‘Frecce Tricolori’. Fascia Litoranea Cittadina. estremità del Molo San Lazzaro

VENTIMIGLIA

17.30. Presentazione della rivista ‘Intemelion 2019-2020’. Sala ‘E. Salgari’ della Biblioteca Aprosiana in Sant’Agostino, ingresso libero

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI



17.00. ‘Cantico della Bellezza’: iniziativa culturale dedicata alla memoria del giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018) con incontro dal titolo ‘La forza della Profezia’ che vedrà la presentazione del libro ‘L’Apocalisse di Giovanni alla luce dell’insegnamento di René Guénon’. Interviene il curatore Sergio Castellino introdotto da Marco Innocenti delle edizioni Lo Studiolo. Biblioteca Civica ‘Gabriele D’Annunzio’, ingresso libero

TAGGIA ARMA

10.00-20.00. ‘Centro Pastore Cup’: manifestazione dal sapore hip hop con esibizioni di danza e rap di contorno a tornei di street basket 3 contro 3. Piazzale Tiziano Chierotti, anche domani (più info)

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, sino al 4 ottobre (i dettagli a questo link)



10.00. In occasione del Wind Festival 2020, escursione gratuita offerta da MY Associazione adatta a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare. Ritrovo presso lo stand Maresport sulla Passeggiata, info 337 1066940

17.00. ‘No-W-Here’: ‘inaugurazione mostra personale dell’artista Giacomo Costa. A cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 7 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00. Per il ciclo ‘Sui Sentieri del Golfo’, escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e tutti gli scorci (circa 3 ore) accompagnati dalla Guida ambientale escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso Piazza Torre Santa Maria, prenotazioni 347 6006939



DOMENICA 4 OTTOBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Eufonika’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



9.00. Partenza Palazzo Comunale della 50ª edizione della Corsa Monte Faudo. Percorso: Imperia, Caramagna, Dolcedo, Bellissimi, Santa Brigida, Vetta Monte Faudo. Marathon Club Imperia (più info)

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00. Visita guidata a Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e degustazione di Vini Liguri Dop presso l'Enoteca Regionale della Liguria a cura della cooperativa Omnia (25 euro a persona). Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita



14.30. Evento dedicato agli acquedotti dell’antica città romana di Albintimilium, l’odierna Ventimiglia: visita guidata all'esterno dell'area archeologica con una tappa presso il cosiddetto mosaico di Arione, dove è visibile una conduttura che percorre il complesso termale. Conferenza al termine. Antiquarium di Nervia, in Corso Genova 134, prenotazione obbligatoria allo 0184252320

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA

10.00-17.00. ‘Centro Pastore Cup’: manifestazione dal sapore hip hop con esibizioni di danza e rap di contorno a tornei di street basket 3 contro 3. Piazzale Tiziano Chierotti (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino (i dettagli a questo link)



10.00. In occasione del Wind Festival 2020, escursione gratuita offerta da MY Associazione adatta a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare. Ritrovo presso lo stand Maresport sulla Passeggiata, info 337 1066940



ENTROTERRA

APRICALE



10.30-17.30. Mercatino di prodotti tipici, artigianali e musica classica con il pianoforte di Giovanni Guglielmino. Presenti sulla piazza del paese banchi con ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled’, tanti prodotti naturali come olio e miele di produzione locale, verdure biologiche a km0 e per finire torte dolci e salate



CAMPOROSSO

8.00. 3ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione 10 euro). Palatenda in località Bigauda (più info)



ROCCHETTA NERVINA



12.30. 'Nastro Rosa 2020': 5° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di partecipazione 35€ tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Prenotazioni fino a esaurimento dei posti chiamando al tel. 0184 264003. Ristorante Rio del Mulino

FRANCIA

MONACO

15.00. Per il ciclo Grande Stagione, ‘Mozart a Praga’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Václav Luks, Fatma Said, soprano e David Lefèvre, violino. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Josef Mysliveček. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate