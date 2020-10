Calcio. I giallorossi esultano: "Da oggi si scrive Taggia e si legge Eccellenza"

Il comunicato del sodalizio del presidente Ghu:

"L’amore vince sempre sull’odio. Comunque e nonostante. Abbiamo lottato fino in fondo per vederci riconoscere un diritto acquisito facendo quotidianamente un’opera sociale a favore dei più piccoli, per fare in modo che i bambini crescessero in un ambiente sano e leale. Giustizia è stata fatta. Voltiamo pagina. Adesso, lasciamo la parola al campo. Abbiamo già sprecato troppo tempo nelle aule di giustizia sportiva. Grazie anche agli Avvocati Alessio Centanaro e Massimiliano Bombardi del Foro di Genova, il 1º ottobre resterà indubbiamente una data indelebile per il movimento calcistico del nostro Comune. Per la prima volta, infatti, il Marzocchini ospiterà gli incontri del campionato regionale più prestigioso. Abbiamo esaudito il sogno sportivo di un intero paese. Da oggi, è proprio il caso di dirlo quando si scrive Taggia si deve leggere Eccellenza!".