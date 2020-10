Calcio: Claudio Mandica lascia l'ufficio stampa dell'Imperia “Vado via perché è arrivato il momento”

Claudio Mandica si è dimesso oggi dal ruolo di addetto stampa dell'Imperia.

“Finisce la mia esperienza nel ruolo di addetto stampa della ASD Imperia - scrive Mandica - vorrei ringraziare la società ASD Imperia per avermi dato questa bellissima opportunità per quasi cinque anni. Ho conosciuto tante belle persone e sono felice per l'esperienza che mi ha arricchito sotto molti aspetti. Spero di aver lasciato una piccolissima traccia nella storia e nei tifosi dell'Imperia attraverso i miei video, foto e comunicati vari. Sicuramente voi rimarrete sempre nel mio cuore perché mi avete fatto sentire tutto il vostro calore, la vostra passione e la vostra energia come solo le grandi tifoserie sanno trasmettere. Ringrazio tutte le testate giornalistiche e i vari collaboratori per tutte le pubblicazioni in questi anni di lavoro. Ringrazio anche Fabio Molinari, un caro amico conosciuto al "Ciccione" con cui ho condiviso moltissimi bei momenti in tribuna stampa. Vorrei ringraziare tutti i ragazzi delle formazioni dell'Imperia nelle stagioni: 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e gli ultimi della stagione 2020-21 chiedendo a loro di continuare a sudare la maglia come stanno facendo e come sono sicuro faranno per tutta la stagione, l'obiettivo salvezza è certamente alla vostra portata”.



“Infine ringrazio anche mister Valentino Papa, il quale mi portò a Imperia, mister Alfredo Bencardino, mister Pietro Buttu e mister Alessandro Lupo, con ognuno di voi ho bei ricordi - conclude Mandica - vado via perché è arrivato il momento, perché ad un certo punto è meglio farsi da parte. Forza Imperia!”.