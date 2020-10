Imperia: il Pd commenta il consiglio comunale di ieri sera “Ennesimo atteggiamento irrispettoso ad opera della maggioranza”

Il PD imperiese interviene con una nota a commento dell'ultima seduta del consiglio comunale.

Commentano dal Partito Democratico di Imperia: “Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri abbiamo assistito all'ennesimo atteggiamento irrispettoso verso le minoranze ad opera della maggioranza. Una maggioranza e un Sindaco che si sono dimostrati nervosi, forse alla luce del pesante risultato elettorale conseguito alle regionali, occasione nella quale la maggioranza comunale ha dimostrato di valere solo il 10% dei consensi cittadini (i voti ottenuti dal candidato consigliere regionale scelto dal Sindaco Scajola). Ieri pomeriggio abbiamo deciso, assieme a tutti i colleghi dell'opposizione, di lasciare l’aula nell’ambito della discussione di una mozione relativa all’aumento delle tariffe TARI”.

“Un gesto - affermano i consiglieri Risso e Chiarini - che vuole essere una richiesta di maggior rispetto dei consiglieri, delle garanzie e delle prerogative della minoranza giacché tutte le pratiche devono pervenire, da regolamento, complete e nei tempi giusti per la loro discussione in aula in modo da consentire i doverosi e necessari approfondimenti (cosa non accaduta ieri con la pratica Tari). A tal fine abbiamo anche chiesto ripetutamente che le Commissioni vengano convocate prima, e non a ridosso del consesso cittadino, senza però ottenere dalla maggioranza amministrativa un cambio di atteggiamento”.