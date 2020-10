Imperia: prosegue con successo la settimana di eventi #guardaorailtuofuturo dell’Istituto Ruffini

Siamo arrivati a giovedì con #guardaorailtuofuturo, la settimana di eventi organizzata dall’Istituto Ruffini, e anche oggi il programma si rivela denso di appuntamenti importanti.



“Giornata dedicata al corso turistico - si spiega nel comunicato - e con l’occasione si festeggiano i 10 anni dall'istituzione dei tecnici turistici nel nostro paese. Una giornata iniziata con l’intervento a cura di Simonetta Pozzi che con un tour a 360° da ‘customer Journey’ del turismo 4.0 ha sottolineato l'importanza dello storytelling e del saper narrare oggi il turismo anche grazie all’'utilizzo delle piattaforme web che sono diventate fondamentali nella promozione del territorio e del turismo

Un'opportunità formativa davvero importante per il futuro degli studenti che avranno poi un'altra occasione di didattica sul campo… visto che il secondo ospite della mattinata, la dirigente di MSC Crociere, Federica Giammarioli racconterà ai ragazzi come sia cambiato il mondo crocieristico, quali sono le nuove frontiere e quali le nuove possibilità di lavoro e crescita.

Testimonianze importanti per far capire quanto si possa ancora fare per lavorare in un settore che davvero dovrebbe crescere e rappresentare sempre più una voce preponderante dell'economia nazionale. Anche oggi un breve intervento dalla camera di riviere di Liguria per informare i nostri studenti delle diverse possibilità di progetti transfrontalieri ed europei e poi un finale di mattinata davvero controtendenza. L'intervento di Andrea di Marco del Movimento estremista Ligure che raccontando i nostri ragazzi ed evidenziando le caratteristiche del Popolo Ligure ha davvero raccontato da voce fuori del coro e carica di ironia le peculiarità del turismo in Liguria davvero da testimonial anti turista.

Il pomeriggio l’avventura continuerà con gli interventi della dott.ssa Maria Claudia Cavaliere a parlare di 'Nuovo Turismo per Nuovi Turisti' e con l’architetto Nicoletta Negro a presentare l’idea di Museo diffuso.

Due nuove frontiere del turismo che mai come quest’anno ha vissuto profondi cambiamenti adattandosi alle nuove emergenze e alle nuove esigenze dei viaggiatori. A chiudere il pomeriggio il Dottor Alessandro Carassale chiuderà il cerchio parlando di turismo di prossimità, la nuova dimensione di turismo che potrebbe davvero rappresentare una risorsa per il nostro paese”.